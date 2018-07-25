«Новая газета» сообщает о задержании генерал-полковника Сергея Шлякова, бывшего заместителя главы МЧС
По информации источника, его обвиняют в мошенничестве. Шляхов был задержан в подмосковном поселке после обыска, который прошел в его доме. В Следственном комитете говорят, что пока не располагают информацией о задержании Шлякова.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
henry52 25 июля 2018 | 20:38
Что деется: Что ни генерал или полкаш -- обязательно вор или мошенник...
liliputin_fashist 25 июля 2018 | 20:57
henry52: Ну дык. Каков поп - такой и приход.
gordy 25 июля 2018 | 21:05
"В Следственном комитете говорят, что пока не располагают информацией о задержании Шлякова."
ФСБ опередило ?
nikhl 25 июля 2018 | 20:39
Это экстремизм от Новой. Надо реагировать.
putin_itogy 25 июля 2018 | 20:42
Тогда и Шогу надо задерживать..
Там ведь ничего нового, никто не изобретал.
МЧС работает по той схеме что создана Шойгу,
и в его бытность, ни шагу в сторону Пучков не мог сделать,
все откаты до сих пор 100% идут в те же карманы, по тем же каналам..
АРЕСТУЙТЕ ШОЙГУ, и мы вам поверим..
danko1 25 июля 2018 | 20:49
putin_itogy: Пока только дворцы Шойгу в виде пагоды, которые были записаны на сестру жены, удалили из росреестра. Понятно, что не на зарплату всё построено.
Но пока во власти и у путина в друзьях воровать можно безнаказанно.
jetsam 25 июля 2018 | 20:43
сразу видно, что генерал.
у полковника бы миллиарды нашли, а не жалкие лимоны....
vladimir_veteran 25 июля 2018 | 20:47
Птенцы гнезда Шойгового! Матереют.
nns33 25 июля 2018 | 20:50
Среди людей в форме есть порядочные и адекватные ?!
jetsam 25 июля 2018 | 20:56
nns33: завсегда есть. у стеночки стоят. перед взводом.
это их отличительная черта и есть.
lager23 25 июля 2018 | 20:59
Кожубекыч породил мчсную воровайку, а теперь сдаёт своих воспитанников...., кто не успел при путене стать "небожителем", того можно и в топку!