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20:30, 25 июля 2018

«Новая газета» сообщает о задержании генерал-полковника Сергея Шлякова, бывшего заместителя главы МЧС

По информации источника, его обвиняют в мошенничестве. Шляхов был задержан в подмосковном поселке после обыска, который прошел в его доме. В Следственном комитете говорят, что пока не располагают информацией о задержании Шлякова.

Комментарии

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henry52 25 июля 2018 | 20:38

Что деется: Что ни генерал или полкаш -- обязательно вор или мошенник...

liliputin_fashist 25 июля 2018 | 20:57

henry52: Ну дык. Каков поп - такой и приход.

gordy 25 июля 2018 | 21:05

"В Следственном комитете говорят, что пока не располагают информацией о задержании Шлякова."

ФСБ опередило ?

nikhl 25 июля 2018 | 20:39

Это экстремизм от Новой. Надо реагировать.

putin_itogy 25 июля 2018 | 20:42

Тогда и Шогу надо задерживать..
Там ведь ничего нового, никто не изобретал.
МЧС работает по той схеме что создана Шойгу,
и в его бытность, ни шагу в сторону Пучков не мог сделать,
все откаты до сих пор 100% идут в те же карманы, по тем же каналам..
АРЕСТУЙТЕ ШОЙГУ, и мы вам поверим..

danko1 25 июля 2018 | 20:49

putin_itogy: Пока только дворцы Шойгу в виде пагоды, которые были записаны на сестру жены, удалили из росреестра. Понятно, что не на зарплату всё построено.
Но пока во власти и у путина в друзьях воровать можно безнаказанно.

jetsam 25 июля 2018 | 20:43

сразу видно, что генерал.
у полковника бы миллиарды нашли, а не жалкие лимоны....

vladimir_veteran 25 июля 2018 | 20:47

Птенцы гнезда Шойгового! Матереют.

nns33 25 июля 2018 | 20:50

Среди людей в форме есть порядочные и адекватные ?!

jetsam 25 июля 2018 | 20:56

nns33: завсегда есть. у стеночки стоят. перед взводом.
это их отличительная черта и есть.

lager23 25 июля 2018 | 20:59

Кожубекыч породил мчсную воровайку, а теперь сдаёт своих воспитанников...., кто не успел при путене стать "небожителем", того можно и в топку!

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