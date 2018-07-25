Исследователи обнаружили доказательства существования на Марсе воды в виде жидкости
При помощи радара, который находится на борту орбитального аппарата «Марс экспресс», удалось обнаружить озеро. Оно находится под южной полярной ледяной шапкой планеты и имеет размер около 20-ти километров. Глубину определить не удалось. По предварительным оценкам, она не меньше одного метра.
Раньше считалось, что вода была на поверхности Марса лишь в далеком прошлом. Ученые отмечают, что это именно озеро, а не талая вода, которая иногда заполняет пространство между скалой и льдом, как это бывает на Земле, — сообщает Би-би-си.
Комментарии4
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ugiazov 25 июля 2018 | 20:24
А в России скоро обнаружат что НДС увеличился до 20%.
asokol 25 июля 2018 | 20:25
«Исследователи обнаружили доказательства существования на Марсе воды в виде жидкости»
Спасибо, т. Рогозин, я верил в Вас!
wuwer 25 июля 2018 | 20:38
asokol: ))) ждём-с очередную донную "космическую" группировку?
Так ещё окоп с нужными габаритами не готов...
втихаря сапёрную дивизию протащить тяжко...лопаты звенят на границе
Люк у тагильчан в танке не помещается...шире башни
Сынок пистоль с крывым дулом ещё не прикупил..шоб в ногу не попадало
mamiluk 25 июля 2018 | 20:35
не удивлюсь, если однажды объявят ,что отыскался живой марсианин....почему-то новости с Марса дают дозировано...видимо, "щадят психику" землян...