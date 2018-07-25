«Исследователи обнаружили доказательства существования на Марсе воды в виде жидкости»

При помощи радара, который находится на борту орбитального аппарата «Марс экспресс», удалось обнаружить озеро. Оно находится под южной полярной ледяной шапкой планеты и имеет размер около 20-ти километров. Глубину определить не удалось. По предварительным оценкам, она не меньше одного метра.

Раньше считалось, что вода была на поверхности Марса лишь в далеком прошлом. Ученые отмечают, что это именно озеро, а не талая вода, которая иногда заполняет пространство между скалой и льдом, как это бывает на Земле, — сообщает Би-би-си.