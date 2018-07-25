Госдума утвердила на посту председателя парламентского комитета по культуре депутата от «Единоросов» Елену Ямпольскую
Госдума утвердила на посту председателя парламентского комитета по культуре депутата от «Единой России», главного редактора газеты «Культура» Елену Ямпольскую. Она известна своими высказываниями в поддержку Сталина и закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ямпольская является депутатом Госдумы с 2016-го года. Она занимала пост зампреда комитета по информационной политике.
Комментарии6
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kir_pich_101 25 июля 2018 | 20:15
И шо, культура при ней расцветет?
Видимо, чем меньше мозгов, тем выше взлетает тело?
danko1 25 июля 2018 | 20:18
kir_pich_101: Мало нам Мединского, так теперь культуру и образование всюду сталинисты возглавляют.
Гайки закручивают.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 20:19
Отличная кандидатура. То, что нам всем сейчас так нужно.
ПОДДЕРЖИВАЕМ !!!
kir_pich_101 25 июля 2018 | 20:33
blinorozhiy_chmo: Вам, баранам, любой пастух - в радость.
Вас же стригут и режут, так, что поддерживайте далее!
11.80.
kir_pich_101 25 июля 2018 | 20:33
blinorozhiy_chmo: Вам, баранам, любой пастух - в радость.
Вас же стригут и режут, так, что поддерживайте далее!
11.80.
anemon 25 июля 2018 | 20:34
Помню фильм тодоровского 2Анкор, ещё анкор!", где герой Гафта говорит: Молодец! Вылежала мужу майора!
А эта мадам на пропагандонских эфирах ЦТ РФ - выговорила себе должность. Думаю, на этом не остановится.