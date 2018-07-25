Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Об этом пишет газета Ведомости. Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.
Комментарии12
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kir_pich_101 25 июля 2018 | 20:12
А если не умничать и организовать рабочие места?
А то если у кошки блохи и рубить ей голову, то это никаких кошек не хватит.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 20:23
Вот правильное ведь решение.
Будем наказывать, будем сажать, будем учить уважать опытных работников предпенсионного возраста!
ПОДДЕРЖИВАЕМ !!!
zamorysh 25 июля 2018 | 20:37
Вот не изберет российский народ Путина на еще один срок и пойдет он (народ) на нары. Не хрен увольнять лиц предпенсионного возраста.
amarnsky 25 июля 2018 | 20:40
blinorozhiy_chmo: Никто никого не увольняет... Наивный народ... Всегда просят написать заявление... И все пишут... Никто не сопротивляется – какой смысл?
Это называется напугать ежа - сами знаете чем...
dwon 25 июля 2018 | 20:13
Ну да, вместо того чтоб самим почесать затылок, это ведь вы создали проблему, давайте переложим это на работодателя, пригрозив ему тюрьмой. Это наверняка распространенный западный опыт, на который они так любят ссылаться.
tks 25 июля 2018 | 20:15
Тогда лиц предпенсионного возраста просто перестанут брать на работу и будут скорее избавляться от предпенсов, если они работают. Так вот где будет выполнение "майских указов" о 25 млн.рабочих мест!
matsuvi 25 июля 2018 | 20:19
Вот идиоты! Ну тогда работодатели будут увольнять таких работников на год раньше, чтобы потом не было проблем. И никто не будет брать людей пред пенсионного возраста на работу. Зачем им эти проблемы.
askol2016 25 июля 2018 | 20:21
Предпринимателям и работодателям готовят реальную бомбу, которая может разорить их бизнес
forward 25 июля 2018 | 20:26
Т.е. предпенсионеров теперь будут содержать компании, а не государство! Классно придумано, но не додумано! Не учли придурки, что предпенсионеров теперь точно никто на работу не возьмет. Или будут увольнять заранее.
kp6ic 25 июля 2018 | 20:27
все из под палки надо делать. 20 лет у власти, а картина в плане занятости пожилых довольно печальна. может, надо на себя в зеркало им взглянуть, а не новые карательные законы писать. жаль, конечно, что большинство это все поддерживает.
ugiazov 25 июля 2018 | 20:27
Готовится ещё один закон: Увольнение в связи с утратой доверия.
tks 25 июля 2018 | 21:10
ugiazov: Да, и по этой статье достаточно будет хотя бы одной административки.