В Воронеже СК возбудил уголовное дело против двоих сотрудников уголовного розыска по обвинению в пытках задержанных

Ранее трое студентов Воронежского госуниверситета заявили, что их пытали в городском отделе полиции, добиваясь признания в краже мобильного телефона. Студенты записали видеоролик, в котором рассказали о происходившем, обратились в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека. Как сообщает «Новая газета», сотрудникам уголовного розыска грозит до 10-ти лет лишения свободы. Дело против них возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.