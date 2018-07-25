В Воронеже СК возбудил уголовное дело против двоих сотрудников уголовного розыска по обвинению в пытках задержанных
Ранее трое студентов Воронежского госуниверситета заявили, что их пытали в городском отделе полиции, добиваясь признания в краже мобильного телефона. Студенты записали видеоролик, в котором рассказали о происходившем, обратились в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека. Как сообщает «Новая газета», сотрудникам уголовного розыска грозит до 10-ти лет лишения свободы. Дело против них возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.
Комментарии5
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liliputin_fashist 25 июля 2018 | 20:10
О, этот духовный Русский мир!! Сколько доброты и человеколюбия!! Сколько морали и возвышенных качеств!!! И этот русский мир так любит учить нормам духовности остальные страны.
luger_max_otto 25 июля 2018 | 20:29
Похоже, Следком ищет способов, как доказать свою полезность. Способ очередной: вы все в дерьме, а мы- в белом. Ну по крайней мере сядет какое- то количество садистов в погонах.
varangian2011 25 июля 2018 | 20:52
liliputin_fashist: Русский мир говоришь? А давай посмотрим какие выводы содержатся в Докладе Фонда исследования проблем демократии, по сообщениям о совершении преступлений украинскими военными на Донбассе - "Масштаб и системность применения пыток позволяет говорить, что их использование является намеренной политикой этих структур, санкционированной их руководством".
А вот из сообщения представителя комитета по делам беженцев и военнопленных Л.Родионовой относительно военнопленных ополченцев - «Практически все люди возвращаются с переломанными ребрами, руками, ногами, вырванными зубами. Без побоев нет ни одного. Только к моменту обмена их начинают лечить. Один парень получил восемь пулевых ранений. Его даже в больнице избивали, засовывали пальцы в раны. Зубы выдергивают плоскогубцами. Бьют в места ранений. Много людей с проломленными черепами. Пытают шилом, колют. В последнее время хватают не ополченцев, а простых людей. Людей пытают порохом, электрошоком, клеймят. Кого-то бросали в яму с трупами, давили ковшом экскаватора, засовывали паяльник в рот. Людей содержали в железных контейнерах без доступа воздуха. Пытки изощренные, страшные — люди становятся калеками".
Украиньске мир, мля...
ed10075 25 июля 2018 | 20:27
Опять кампанейщина, - за ментов взялись.
Так и живем, - от кампании до кампании. А пытки как были, так и остаются.
wuwer 25 июля 2018 | 20:31
ed10075: Так СК само сидит по уши....трухлявый мундир надо припорошить....
гнилая власть- гнилые телодвижения