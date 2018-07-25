Не обнаружили в деле никаких документов, подтверждающих виновность Цуркан в шпионаже
Адвокаты топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан заявляют, что Об этом Интерфаксу сообщил адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов. По его словам, защитники Цуркан изучили материалы уголовного дела и выяснили, что ей вменяют в вину получение какого-то документа из непонятного источника и передачу его спецслужбам иностранного государства – Молдавии. Однако нет ни одного документа, подтверждающего, что Цуркан что-то получила и что-то передала. Обычно следствие предоставляет суду такие материалы, однако на этот раз их нет. Павлов добавил, что в деле также нет документов, подтверждающих, что у Цуркан двойное гражданство. Адвокаты намерены обжаловать арест своей подзащитной в президиуме Мосгорсуда.
Комментарии8
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bozk 25 июля 2018 | 20:06
Зачем документы, когда есть пытки
danko1 25 июля 2018 | 20:25
bozk: Какие доказательства нужны, когда население должно просто знать, что всюду шпионы и враги, которые мешают Путину Россию с колен поднимать.
Разве в 30-е годы нужны были доказательства для обвинений в шпионаже?
tvitov66 25 июля 2018 | 20:34
danko1: видать румынский князь сказал нашему ампиратору что мамой клянётся, а никакой Цуркан знать не знает и ваще этонемы, настамнет и авыдокажите
suren_112 25 июля 2018 | 20:40
danko1:
Не тот пошел чекист. Допросить толком эту чурку не смогли, с пристрастием.
Хотя половина молдаван похожа на славян, много белобрысых.
jetsam 25 июля 2018 | 20:53
bozk: зачем пытки и документы,
если можно просто объявить врагом народа?
чай, не 37 год для фальсификации мозги канифолить.
86% одобряют.
ugiazov 25 июля 2018 | 20:38
Судья скажет: "У меня нет оснований не доверять следствию", и всё. Получите двушечку (пятёрочку, десяточку).
putin_itogy 25 июля 2018 | 20:44
Цуркан отпустят,
поскольку выяснится, что она работала на чекистов..
jetsam 25 июля 2018 | 20:48
смяшно. просто смяшно.
за корзиночку колбасок без документов 8 лет дают.
@в вину получение какого-то документа@
а и не важно какого.
получила документ
- получи десятку лет.
@нет ни одного документа, подтверждающего что Цуркан что-то получила и что-то передала@
улюкаев тоже смеется, аж с нар упал...