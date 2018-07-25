Не обнаружили в деле никаких документов, подтверждающих виновность Цуркан в шпионаже

Адвокаты топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан заявляют, что Об этом Интерфаксу сообщил адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов. По его словам, защитники Цуркан изучили материалы уголовного дела и выяснили, что ей вменяют в вину получение какого-то документа из непонятного источника и передачу его спецслужбам иностранного государства – Молдавии. Однако нет ни одного документа, подтверждающего, что Цуркан что-то получила и что-то передала. Обычно следствие предоставляет суду такие материалы, однако на этот раз их нет. Павлов добавил, что в деле также нет документов, подтверждающих, что у Цуркан двойное гражданство. Адвокаты намерены обжаловать арест своей подзащитной в президиуме Мосгорсуда.