Z Архив новостей новости
5 8 6 1627
20:00, 25 июля 2018

Не обнаружили в деле никаких документов, подтверждающих виновность Цуркан в шпионаже

Адвокаты топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан заявляют, что Об этом Интерфаксу сообщил адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов. По его словам, защитники Цуркан изучили материалы уголовного дела и выяснили, что ей вменяют в вину получение какого-то документа из непонятного источника и передачу его спецслужбам иностранного государства – Молдавии. Однако нет ни одного документа, подтверждающего, что Цуркан что-то получила и что-то передала. Обычно следствие предоставляет суду такие материалы, однако на этот раз их нет. Павлов добавил, что в деле также нет документов, подтверждающих, что у Цуркан двойное гражданство. Адвокаты намерены обжаловать арест своей подзащитной в президиуме Мосгорсуда.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bozk 25 июля 2018 | 20:06

Зачем документы, когда есть пытки

danko1 25 июля 2018 | 20:25

bozk: Какие доказательства нужны, когда население должно просто знать, что всюду шпионы и враги, которые мешают Путину Россию с колен поднимать.
Разве в 30-е годы нужны были доказательства для обвинений в шпионаже?

tvitov66 25 июля 2018 | 20:34

danko1: видать румынский князь сказал нашему ампиратору что мамой клянётся, а никакой Цуркан знать не знает и ваще этонемы, настамнет и авыдокажите

suren_112 25 июля 2018 | 20:40

danko1:
Не тот пошел чекист. Допросить толком эту чурку не смогли, с пристрастием.
Хотя половина молдаван похожа на славян, много белобрысых.

jetsam 25 июля 2018 | 20:53

bozk: зачем пытки и документы,
если можно просто объявить врагом народа?
чай, не 37 год для фальсификации мозги канифолить.
86% одобряют.

(комментарий скрыт)

ugiazov 25 июля 2018 | 20:38

Судья скажет: "У меня нет оснований не доверять следствию", и всё. Получите двушечку (пятёрочку, десяточку).

putin_itogy 25 июля 2018 | 20:44

Цуркан отпустят,
поскольку выяснится, что она работала на чекистов..

jetsam 25 июля 2018 | 20:48

смяшно. просто смяшно.
за корзиночку колбасок без документов 8 лет дают.

@в вину получение какого-то документа@
а и не важно какого.
получила документ
- получи десятку лет.

@нет ни одного документа, подтверждающего что Цуркан что-то получила и что-то передала@
улюкаев тоже смеется, аж с нар упал...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8748 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 264 6 23794 20.07
Новости

Минстрой предложил обязать жителей многоквартирных домов платить за антитеррористическую защиту Из документа следует, что многоквартирные дома могут разделить по степени угрозы возможной атаки террористов…

5 69 6 7368
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 175 6 18722 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 75 6 11262 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 121 6 13643 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7248 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11021 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27318 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 39 6 5050 23.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Танки разрисованы как панки На месте Министерства обороны я бы, во-первых, страшно обиделся, а во-вторых, прислал бы патруль к музыкантам таких коллективов, как «Йорш» и проверил, служили они в армии или нет…

5 67 6 8733 17:47
Kкультура, минобороны, музыка, общество, политика
Новости

В Казани сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в молодых людей, на которых пожаловались из-за шума Это произошло минувшей ночью…

5 38 6 5009
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 42 6 5588 13:07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 116 6 16216 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Гаваны Ещё вчера город был наш – брачно двуполый. Там вольно могли дышать Милонов с Мизулиной. И вот грянул переворот. В  Гавану опасно стало ездить. Над ней встала радуга…

5 94 6 13012 17:04
Kкуба, лгбт, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 113 6 16683 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога Об этом сказал глава СПЧ Михаил Федотов…

5 31 6 31736
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 130783 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 264 6 23794 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 256 6 668892 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 395 6 446870 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7137114
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587680

Сегодня в эфире