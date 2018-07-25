Бывший губернатор Кировской области Никита Белых начал работать в библиотеке при колонии, где он отбывает наказание
Об этом РИА сообщила его жена Екатерина. «Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке. В принципе, все достаточно прилично. В колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сказала Екатерина Белых.
Напомним, бывший губернатор приговорен к 8-м годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки.
Комментарии4
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piterjanis 25 июля 2018 | 19:47
Желаю ему встать на путь исправления
valia47 25 июля 2018 | 19:50
Понятное дело, губернатор и в тюрьме губернатор.
ignachio 25 июля 2018 | 19:53
Кто был библиотекарем до Белых и какова его дальнейшая судьба?
doxerom 25 июля 2018 | 20:05
Рукавицы шить не доверяют, чересчур сложно для бывшего губера, вот где халява там и они.