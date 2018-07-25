Бывший губернатор Кировской области Никита Белых начал работать в библиотеке при колонии, где он отбывает наказание

Об этом РИА сообщила его жена Екатерина. «Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке. В принципе, все достаточно прилично. В колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сказала Екатерина Белых.

Напомним, бывший губернатор приговорен к 8-м годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки.