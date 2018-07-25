ЕСПЧ призвал Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь
ЕСПЧ также призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 73-й день. Он требует освободить украинских политических заключенных в России.
Комментарии7
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danko1 25 июля 2018 | 19:42
Лучше бы Путина призвали соблюдать права человека и не фальсифицировать уголовные дела по терроризму, измене Родине, экстремизму и прочим.
Сенцов не прекратит голодовку, пока его требования выполнены не будут.
А Путин никогда не принимает решения под давлением.
edyunia 25 июля 2018 | 19:44
Олег, да поможет тебе Господь.
mikr 25 июля 2018 | 19:50
А по-моему имеет смысл продолжить эксперимент. Ведь никому в мире до сих пор не удавалось протянуть без еды больше двух месяцев. Если Сенцов продержится еще хотя бы полгода, то привыкнет к этому и окончательно приспособится обходиться без пищи. Таким образом он сможет опровергнуть материализм. Причем, как исторический, так и диалектический.
idruker 25 июля 2018 | 19:58
mikr: Я уже привык к тому что ты многословный придурок. Но то что ты еще и глумливый садист - это новая страничка в познании тебя.
forum_participant 25 июля 2018 | 19:58
Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 73 день..
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Интересно, чем же его кормят?
max3446 25 июля 2018 | 20:06
А гейропейски
max3446 25 июля 2018 | 20:08
а гейропейский суд перечислил в бюджет деньги на лечение террориста сенцова, хотя бы 100 миллиардов евро?