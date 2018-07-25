Официальное обвинение в госизмене предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву
Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что его не допустили до процедуры предъявления обвинения. По версии следователей, Кудрявцев передал одной из стран НАТО закрытую информацию о технологиях, примененных в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Расследование касается событий 2013-го года. К нынешнему руководству института следствие вопросов не имеет, хотя после ареста Кудрявцева в ЦНИИмаш прошли обыски. Сообщается также, что завтра глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит институт и проведет оперативное совещание.
Комментарии10
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mavviomi 25 июля 2018 | 19:46
Господи, прости этих садистов ибо тупые они и выросли в проклятой Тобой стране!
navsegda 25 июля 2018 | 20:08
mavviomi: С.П.Королёв был арестован 27 июня 1938 года по обвинению во вредительстве, после ареста Ивана Терентьевича Клеймёнова и других работников Реактивного института ,был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой расстрельной категории
hastings 25 июля 2018 | 19:46
А что он в свои годы на пенсию не вышел? Дал бы дорогу молодым - ничего бы и не случилось.
supostat 25 июля 2018 | 19:49
hastings: молодые в гробу видали нищенские зарплаты при таких ведомствах, молодые едут работать на Запад. Был один мастер по разработке скафандров, да и того просрали. https://meduza.io/feature/2015/05/08/sdelat-skafandr-mozhet-odin-chelovek
hastings 25 июля 2018 | 20:06
supostat: закрыть границы, да и делов. Деньги не главное. Работать на Родину и партию - уже награда!
prusol 25 июля 2018 | 19:50
hastings: Он не мог уйти, почувствовав вкус дополнительных шпионских денег, ведь всё так хорошо складывалось. Дедушка что называется заигрался.
navsegda 25 июля 2018 | 20:02
prusol: Ну вот что ты несёшь ? Ты ведь не знаешь ни фига , ни одной подробности
prusol 25 июля 2018 | 20:07
navsegda: navsegda: А Вы, конечно же полностью осведомлены? Вам в Беларусь прислали секретный пакет с материалами этого дела? Доставка была фельд егерьской или DHL?
hastings 25 июля 2018 | 20:02
prusol: мда, вот до чего идеологическое разложение доводит :(
kodes Сергей Кодес 25 июля 2018 | 19:47
Ребята, всё путём! Где Рогозин - там победа!