Радиостанция Спорт – ФМ меняет формат вещания

Руководство объясняет это желанием соответствовать молодежной аудитории.

Из сетки вещания исчезнут трансляции, аналитические программы и встречи с гостями. Спорту будет уделяться примерно 15 процентов эфирного времени. Остальное займет музыка. Об этом рассказал генеральный директор владельца Спорт ФМ «Европейской медиа-группы» Роман Емельянов. Он объяснил переформатировние эфира желанием привлечь молодежную аудиторию до 35 лет и сделать радиостанцию прибыльной. Емельянов признал, что в проект было вложено около одного миллиарда рублей, но окупить себя он не смог. Основная часть расходов пришлась на зарплаты журналистам, которых было около ста человек. Договоры большинства из них продлены не будут. Какое количество коллег сможет продолжить работу Емельянов не уточнил. Название Спорт ФМ будет сохранено.

В нынешнем формате радиостанция Спорт ФМ работает в эфире с 2013 года.