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19:02, 25 июля 2018

Радиостанция Спорт – ФМ меняет формат вещания

Руководство объясняет это желанием соответствовать молодежной аудитории.

Из сетки вещания исчезнут трансляции, аналитические программы и встречи с гостями. Спорту будет уделяться примерно 15 процентов эфирного времени. Остальное займет музыка. Об этом рассказал генеральный директор владельца Спорт ФМ  «Европейской медиа-группы» Роман Емельянов. Он объяснил переформатировние эфира желанием привлечь молодежную аудиторию до 35 лет и сделать радиостанцию прибыльной. Емельянов признал, что в проект было вложено около одного миллиарда рублей, но окупить себя он не смог. Основная часть расходов пришлась на зарплаты журналистам, которых было около ста человек. Договоры большинства из них продлены не будут. Какое количество коллег сможет продолжить работу Емельянов не уточнил. Название Спорт ФМ будет сохранено.

В нынешнем формате радиостанция Спорт ФМ работает в эфире с 2013 года.

Комментарии

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satttana_perrrkele 25 июля 2018 | 19:30

***привлечь молодежную аудиторию до 35 лет****
Да легко!
Сообщить, что каждый день три эфира по 10 минут с Алексеем Навальным и три эфира по 5 минут с Олегом Навальным: отбиваться от реХламодателей, придется, ОМОН вызывать

fresh_breeze 25 июля 2018 | 19:38

satttana_perrrkele:

В трубу вылетят с таким контентом уже через месяц.
Те, кто выходит на акции Навального, — это и будет вся аудитория таких программ, рекламодатель за неё гроша ломаного не даст.

satttana_perrrkele 25 июля 2018 | 19:42

fresh_breeze: Я - рекламодатель. Мне нужно, чтобы мою реХламу слышали молодые, активные, с деньгими. Будет интересно - будут слушать канал, а значит услышат про мой продукт.
Хочешь выкинуть бабло - размещайся на "Радонеж": нищие старые дебилы ничего, кроме свечек и иконок не купят

fresh_breeze 25 июля 2018 | 19:35

"Спорту будет уделяться примерно 15 процентов эфирного времени. Остальное займет музыка."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прелесть какая. То есть, для рекламы места вообще не оставили. Одна музыка! И всё только для неё, для молодёжи. На такие затраты люди готовы пойти, не думая о том, чтобы вернуть вложенное, не говоря уже про навар.
Есть же вот альтруисты в наше время. "Эхо", учись, убери рекламу с сайта! LOL

remych 25 июля 2018 | 19:38

В начале там было много политики. Никита Кричевский вовсю громко российские власти. Потом он понял ситуацию и несколько смягчил тон)))

anemon 25 июля 2018 | 19:39

Не старайтесь. Успеха Навального вам не видать.

sborisych 25 июля 2018 | 19:51

Он объяснил переформатировние эфира желанием привлечь молодежную аудиторию до 35 лет и сделать радиостанцию прибыльной.
(Спорту будет уделяться примерно 15 процентов эфирного времени. Остальное займет музыка.)
===
Музыки в эфире- тьма. Хрен вы кого попереманите. Надыть отвращать от спорта радикальнее. Ну например перейти на
порно и эротические аудиорассказы и истории...

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