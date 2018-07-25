Минтруд не исключил введения уголовной ответственности для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста

Эта мера может быть включена в план правительства по смягчению последствий пенсионной реформы.

Предлагаемое решение, как считают в министерстве труда, позволит не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по возрастному признаку, пишет РБК. В ведомстве считают важным искоренить этот стереотип и предвзятое отношение, говорится в документе, проект которого есть в распоряжении издания. Также предлагается обязать работодателей информировать об увольнении сотрудника предпенсионного возраста службы занятости. Речь идет об увольнениях по инициативе работодателя или по обоюдному согласия сторон. Таким людям Минтруд хочет уже со следующего года выплачивать повышенные пособия по безработице. Ранее ведомство также предлагало запустить программы переобучения людей предпенсионного возраста на специальности, необходимые экономике. Весь комплекс мер министерство хочет представить на обсуждение Госдумы к ноябрю этого года.

Напомним, пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно.