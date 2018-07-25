Минтруд не исключил введения уголовной ответственности для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста
Эта мера может быть включена в план правительства по смягчению последствий пенсионной реформы.
Предлагаемое решение, как считают в министерстве труда, позволит не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по возрастному признаку, пишет РБК. В ведомстве считают важным искоренить этот стереотип и предвзятое отношение, говорится в документе, проект которого есть в распоряжении издания. Также предлагается обязать работодателей информировать об увольнении сотрудника предпенсионного возраста службы занятости. Речь идет об увольнениях по инициативе работодателя или по обоюдному согласия сторон. Таким людям Минтруд хочет уже со следующего года выплачивать повышенные пособия по безработице. Ранее ведомство также предлагало запустить программы переобучения людей предпенсионного возраста на специальности, необходимые экономике. Весь комплекс мер министерство хочет представить на обсуждение Госдумы к ноябрю этого года.
Напомним, пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zztop1960 25 июля 2018 | 19:10
Класс , предпенсионеры теперь смогут всех нах посылать , бить баклуши , опаздывать , прогуливать, бухать на работе.
prusol 25 июля 2018 | 19:13
zztop1960: Ну зачем же Вы впадаете в нереальные крайности?
nitinol 25 июля 2018 | 19:18
А Минтруд не может исключить увольнение по "собственному желанию" работников предпенсионного возраста? А зря...
prusol 25 июля 2018 | 19:46
nitinol: "Собственное желание" - это неотъемлемое и не "исключаемое" право каждого гражданина.
danko1 25 июля 2018 | 19:20
zztop1960: Будут увольнять за нарушение трудовой дисциплины (поводов множество можно найти) или переводить на низкооплачиваемые должности.
Заставить человека самому уволиться много способов есть.
uhovostro 25 июля 2018 | 19:23
danko1: Да обычное сокращение штатов или новое штатное расписание и все дела - никакая прокуратура не придерётся!..
sborisych 25 июля 2018 | 19:37
uhovostro:
сокращение штатов или новое штатное расписание
===
Да поводов и отмазок- тьма. Всё эти затеи- бредятина. Пока не станет экономически невыгодным увольнение по предпенсионным признакам- как бы помягШе назвать- эту "тенденцию" не переломить.
rsilk 25 июля 2018 | 19:14
zztop1960: Профсоюз проституток России заявил, что к депутатам и чиновникам будут выезжать самые опытные и заслуженные, достигшие предпенсионного 63-летнего возраста.
viteck 25 июля 2018 | 19:15
zztop1960:
viteck 25 июля 2018 | 19:18
Минтруд не исключил введения уголовной ответственности для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста
-----------------------------------------
Если это действительно так и будет, то полный кабздец придет нашей чахлой экономике. Количество рабочих мест от этого не увеличится, молодые останутся не у дел, а старперы по определению не смогут обеспечить хоть какой-нибудь экономический рост(
zorkin75 25 июля 2018 | 19:19
zztop1960: Нельзя так безответственно,списочнй состав Минтруда сохранится и количество коек в ИТК будет соответствовать.А иначе нельзя будет-они же из Минтруда-вредители народа?
hastings 25 июля 2018 | 19:44
zztop1960: бизнес должен быть социально-ответственным.
navsegda 25 июля 2018 | 19:13
А молодым по видимому придётся искать работу за рубежом
zztop1960 25 июля 2018 | 19:19
navsegda: Придётся , в ресторанах и ночных клубах , смотреть варьете 60 летних красоток и их танец на шесте , а молодые будут бутылки собирать
compare 25 июля 2018 | 19:19
ловко "скинули" с себя пенсионеров...теперь,пусть работодатели с ними "нежничают",убоясь "уголовки"..........
aleksei123m 25 июля 2018 | 19:19
А чего так мягко? Может сразу расстрел?
В чем "наше усе" преуспело, так это в выявлении дураков, всех уровней и в раздачи им должностей.
Как только рот откроют ...
Может им жвачку бесплатно за счет казны?
sborisych 25 июля 2018 | 19:31
не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по возрастному признаку
====
Пеньки из Минтруда, и как же вы сие в каждом отдельном случае будете доказывать?
dwon 25 июля 2018 | 19:34
Это что-то новенькое. Перекладывают свои обязанности на предпринимателей, готовят предпринимательское рабство.
theklimoff 25 июля 2018 | 19:41
Ага и работодатели начнут неохотно брать лиц среднего возраста. Гениальное решение.
waytothesun 25 июля 2018 | 19:42
Да, наша экономика нуждается в контрольном в голову
proxozhij 25 июля 2018 | 19:43
Надо вводить уголовную ответственность за сам факт проживания в России.
neon999 25 июля 2018 | 19:56
Главное для тех, кто украл пенсии - скинуть за это ответственность на кого-нибудь другого,
например - работодателей. Население обдолбанное зомбоящиком даже Америку будет в этом обвинять и говорить «а Путин-то здесь причём»?
andromeds 25 июля 2018 | 20:02
вначале, простите, придумают херню, а потом, чтобы эта херня существовала вводят следующую... и далее по кругу... в итоге все устройство этого смешного государства - нагромождение херни...
dwon 25 июля 2018 | 20:06
Сами создали проблему и быстро ее решили, отыскав крайних. А сами порешать не пробовали? Это ведь ваша проблема. Или кроме уголовных репрессий других методов не знаем? Скоро в такой стране стране станет страшно жить. Ибо не знаешь, в какой момент тебя схватят за воротник.