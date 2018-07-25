Онлайн-магазин Плеер.ру возобновил свою работу
Об этом сообщается на его сайте. Магазин перестал работать в понедельник. При этом сообщалось, что в его офисе прошли обыски, а на сайте ФНС появилось сообщение, что налоговая служба и ФСБ пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. Его название не раскрывалось.
Комментарии3
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prusol 25 июля 2018 | 18:39
Любители магазина облегчённо вздохнули после прочтения этой новости.
petrivanov 25 июля 2018 | 19:12
Занесли сколько нужно и кому нужно?
nata_roo 25 июля 2018 | 19:33
Плеер - это лавочка бывшего (?) ФСБ-шника. Ну, как Седьмой Континент, Рольф, Билайн и т.д. Конфликт интересов внутри системы...