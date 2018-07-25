Мосгорсуд отклонил все 11жалоб, поданных полковником Захарченко и его родственниками в связи с конфискацией имущества
Об этом сообщили в пресс-службе суда. 9 миллиардов рублей уже перечислены в государственный бюджет. В числе конфискованного имущества также несколько квартир, дорогих автомобилей и машиномест.
Комментарии10
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prusol 25 июля 2018 | 18:36
Наглецы.
cattt 25 июля 2018 | 18:39
prusol: Это же не их имущество, это ментовский общак.
dataan 25 июля 2018 | 18:42
Голыми их по миру пустить
danko1 25 июля 2018 | 18:49
А почему не возвращают?
У множества воров во власти не меньше миллиардов, а они продолжают грабить, хотя объяснить законность происхождения и малой доли "своих" денег не смогут.
Но с них, в отличие от Захарченко, никто не спросит.
А он просто пострадал от разборок среди силовиков, когда кого-то сдать надо было.
Поэтому и наглеет Захарченко, что может кого и повыше заложить.
prusol 25 июля 2018 | 18:47
cattt: Ну пусть ещё раз сбросятся.
nikolashin2017 25 июля 2018 | 18:40
а как же то,что вновь украли,
в стране без чести и морали?
wuwer 25 июля 2018 | 18:49
Там хоть половина из конфискованного в наличие?
Или уже по сусекам растащили?
Усохло и утряслось наверное на 80%..
остались лишь "куклы"?
popov_m 25 июля 2018 | 19:00
Прелесть; - "Я же из вашего клана!"
mudrlant 25 июля 2018 | 19:18
Вопиюще! Полковник горбатился - в смысле горбатого лепил - всю жизнь, отрывал от детей и родственников, складировал в надежных фатерах и вот-те, нате... Евойный же суд евойные же деньги слямзил. Ну как тут служить Етечеству не за страх, а за совесть? Да еще и честь оборегать с молодости? Эх, Россия, Россия, не уважаешь ты честных пацанов: По пыльной дороге, под солнцем палящим/Закованный в цепи, парнишка шагал...
neon999 25 июля 2018 | 19:48
Держатель ментовского общака, какой-то полковник, не выглядит настолько мощным криминальным боссом, чтоб отыграть бабло назад. Там небось, все уже поделено и разошлось. Вот главный таможенник, вернувший свои наворованные миллиарды - другое дело, - тот был крупной акулой.