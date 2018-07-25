Следующее заседание по делу задержанной в США Марии Бутиной состоится 10-го сентября

Подробности сегодняшнего судебного заседания не сообщаются. Обвинение по делу Бутиной обещает представить до 12-ти терабайт электронной информации. При этом бОльшая часть улик будет засекречена. Защита Бутиной заявила, что будет обжаловать содержание россиянки под стражей, — сообщает РИА Новости.