Следующее заседание по делу задержанной в США Марии Бутиной состоится 10-го сентября
Подробности сегодняшнего судебного заседания не сообщаются. Обвинение по делу Бутиной обещает представить до 12-ти терабайт электронной информации. При этом бОльшая часть улик будет засекречена. Защита Бутиной заявила, что будет обжаловать содержание россиянки под стражей, — сообщает РИА Новости.
Комментарии10
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andre_klimov 25 июля 2018 | 18:37
2 тера за 2 года, что её "пасли"? Да она просто "швейная машинка Зингер" какая-то...
liliputin_fashist 25 июля 2018 | 18:52
andre_klimov: Браво, США!!! Чем больше путиноидов переловит Америка, тем в России дышать легче будет.
vlabumur 25 июля 2018 | 18:38
Недолго музыка играла
Недолго фраер танцевал.
inga_92_1 25 июля 2018 | 18:57
Когда я встречаю человека с созвучной фамилией сами знаете кого, я не могу относиться к нему с сочуствием, состраданием и т.п. Вот такая бяка у меня...
monik_7 25 июля 2018 | 19:15
inga_92_1: Ага, прям душу греет. А ведь наша борзая вохра не приминет поймать кайф: "заключенная Мария Путина, лицом к стене!". Ну а погоняло ей в тюрьме дадут уж точно созвучное
zorkin75 25 июля 2018 | 19:14
Шо там делают скрепоносные в США тёлки с русскими фамилиями? Неужто в самой Руоссии с её богатой землёй дел мало?Уж нашла бы какого нибудь руоссейского пиз.....лиза тракториста,так нет, её тянет дать какому нибудь трамповскому клерку.
anemon 25 июля 2018 | 19:36
zorkin75: Да эта пУтриотка и в России отметилась. В ютубе полно следов её пУтриотической деятельности.
vilingrad 25 июля 2018 | 19:27
Марии Бутиной состоится 10-го сентября"
А там уже и Рождество...а потом весна...
Пришла весна и март затеял танцы
На дереве повис зеленый лист
Скажи-ка Бутина, и на фига тебе американцы
Спросил по Скайпу Машу Федя-тракторист...
ura_123 25 июля 2018 | 19:34
Нифига себе,12 терабайт! Столько пригожинские портяноиды дерьма на "Эхе" не навалили,даже в период полёта матаролы в лифте.
midnightblues 25 июля 2018 | 20:02
Нужно спасать
Нужны митинги по всей стране
сбор денег
Люди-не проходите мимо
Сегодня она в застенках врагов
а завтра ты окажешься на Брайтоне!!