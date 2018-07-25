Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов останется на своем посту

Официально решение еще не принято, однако об этом уже объявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, который добавил, что именно Черчесов будет готовить команду к чемпионату Европы 2020 года. Это подтвердил и исполняющий обязанности Президента РФС Александр Алаев, который тоже не стал говорить о сроках и деталях соглашения, равно как и о том, когда оно будет подписано. Черчесов и сам отвечает на подобные вопросы уклончиво, но что-либо менять после столь удачного выступления сборной страны на чемпионате мира было бы странным и для тренера и для РФС. Разве что кроме размера оклада, поскольку в сравнении с именитыми предшественниками – Фабио Капелло и Дика Адвоката, Черчесов получал немного. Впервые в истории российского футбола российский специалист вошел в лонг-лист лучших тренеров мира, сумев решить задачу, которую перед ним поставили в весьма непростых условиях. Черчесов получил приглашение президента России и принял участие в совещании по наследию чемпионата мира, которое прошло в Калининграде. Сегодня состоялось заседание технического комитета РФС, который поставил сборной отличную оценку. Ну а все подробности о контракте Черчесова станут известны завтра.

В четверг пройдет заседание Исполкома Российского футбольнеого союза, на котором будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.