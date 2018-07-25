Жители нескольких якутских районов рассказали об отсутствии солнца на небе в течение нескольких часов

Необычное природное явление, по их словам, они наблюдали в утреннее время в минувшую пятницу.

Солнце исчезло в трех северных районах Якутии, рассказали жители ряда сел порталу SakhaDay. Издание опубликовало фотографии очевидцев, на которых утреннее небо окрашено в темно-коричневый оттенок. При этом, правда, не отмечено, когда были сделаны снимки. Явление приходило постепенно: по словам людей, живущих в Эвено-Бытанайском районе, у них светило пропало с неба в 11:30. И это явление, как утверждается, продолжалось почти три часа. Один из жителей так описал SakhaDay свои ощущения: в доме рано утром стояла тьма, а без электричества ничего не было видно. На улице же, отметил собеседник портала, было трудно находиться. Жительница села Батагай-Алыта Ольга Попова в интервью «Эху» также рассказала о странном исчезновении солнца. В этот момент, по ее признанию, она находилась на работе, и ее коллеги были вынуждены включить свет. Местные жители же, по словам Поповой, чувствовали в воздухе запах дыма. А в Эгинском районе, по данным местным СМИ, после исчезновения солнца были обнаружено несколько десятков мертвых птиц. Ни жители, ни администрация тех районов Якутии, где было зафиксировано природное явление, не знают, почему оно произошло. Называются разные версии: от солнечного затмения до испытаний климатического оружия. Впрочем, военный обозреватель и заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц в интервью «Эху Москвы» назвал версию с искусственным изменением погоды маловероятной.

Между тем замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев в интервью «Эху Москвы» предположил, что природное явление могло возникнуть из-за пожаров в Якутии.

Якутские СМИ сегодня, тем временем, писали, что для тушения пожаров, площадь которых на сегодня составляют 46 тысяч гектаров, власти вызывают искусственные дожди.

Отметим, что в северных районах Якутии, жаловавшихся на исчезновение солнца, в это время года действует полярный день.