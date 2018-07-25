Жители нескольких якутских районов рассказали об отсутствии солнца на небе в течение нескольких часов
Необычное природное явление, по их словам, они наблюдали в утреннее время в минувшую пятницу.
Солнце исчезло в трех северных районах Якутии, рассказали жители ряда сел порталу SakhaDay. Издание опубликовало фотографии очевидцев, на которых утреннее небо окрашено в темно-коричневый оттенок. При этом, правда, не отмечено, когда были сделаны снимки. Явление приходило постепенно: по словам людей, живущих в Эвено-Бытанайском районе, у них светило пропало с неба в 11:30. И это явление, как утверждается, продолжалось почти три часа. Один из жителей так описал SakhaDay свои ощущения: в доме рано утром стояла тьма, а без электричества ничего не было видно. На улице же, отметил собеседник портала, было трудно находиться. Жительница села Батагай-Алыта Ольга Попова в интервью «Эху» также рассказала о странном исчезновении солнца. В этот момент, по ее признанию, она находилась на работе, и ее коллеги были вынуждены включить свет. Местные жители же, по словам Поповой, чувствовали в воздухе запах дыма. А в Эгинском районе, по данным местным СМИ, после исчезновения солнца были обнаружено несколько десятков мертвых птиц. Ни жители, ни администрация тех районов Якутии, где было зафиксировано природное явление, не знают, почему оно произошло. Называются разные версии: от солнечного затмения до испытаний климатического оружия. Впрочем, военный обозреватель и заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц в интервью «Эху Москвы» назвал версию с искусственным изменением погоды маловероятной.
Между тем замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев в интервью «Эху Москвы» предположил, что природное явление могло возникнуть из-за пожаров в Якутии.
Якутские СМИ сегодня, тем временем, писали, что для тушения пожаров, площадь которых на сегодня составляют 46 тысяч гектаров, власти вызывают искусственные дожди.
Отметим, что в северных районах Якутии, жаловавшихся на исчезновение солнца, в это время года действует полярный день.
Комментарии20
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olegleon 25 июля 2018 | 18:28
сейчас данко1 нам расскажет о том, кто украл солнце. она точно это знает ))))
cattt 25 июля 2018 | 18:32
Пролетела ракета на ядерном топливе, якутяне держите помидоры.
danko_voila 25 июля 2018 | 18:35
cattt: в шляпе. Путин виноват! Это всё против украницев. Наверное.
kottigr1 25 июля 2018 | 19:30
danko_voila: Путин - спаситель ! Его святой лик сиял со всех портретов и согревал несчастных якутов, даря им свет и тепло..
danko_voila 25 июля 2018 | 18:33
olegleon: бабка данко1 спец по солнце из маями. Она его украла. На зло Путину!
anemon 25 июля 2018 | 19:51
danko_voila: Господи, да что ж у вас с русским языком такая напряженность! Вы там в Лахте-2 все двоечники, которых больше никуда на работу не берут?
forfor 25 июля 2018 | 18:56
olegleon: сейчас данко1
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Но почему-то первым всегда выскакивает danko_voila, в своих многочисленных обличиях.
anemon 25 июля 2018 | 19:49
olegleon: Ну, ты объясни.
vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 18:28
Видать плохо почитали Солнце Наше Все , хулили за глаза
vikwlad 25 июля 2018 | 19:26
Шаманы во всём виноваты.
keg 25 июля 2018 | 18:32
"Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало,
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
А сороки-
Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
“Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!
Наступила темнота,
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал..."
gregor 25 июля 2018 | 18:32
А в Большой Реке
Крокодил
Лежит,
И в зубах его
Не огонь горит,-
Солнце красное,
Солнце краденое.
sumars 25 июля 2018 | 18:34
допились якуты
скоро чертиков будут видеть
zztop1960 25 июля 2018 | 18:37
Им солнца не надо , им партия светит
sapiens17 25 июля 2018 | 18:44
Не иначе Дмитрий Анатольевич Солнце перемещает.
Владыка!
rusof_ob 25 июля 2018 | 18:50
Портрет сллнцеликого в каждую ярангу и светло будет круглые сутки.
wuwer 25 июля 2018 | 18:53
Ничё ..вам из центру мешок медяков начищенных пришлют..
на очередные бочки со златом и адамантами
Будете любоватся на сияние щедрот
svas17 25 июля 2018 | 19:06
Вроде бы недавно солнце уже пропадало, ботокс ему требовался опять.
nostradam 25 июля 2018 | 19:13
Кремлевский крокодил
Солнце проглотил
ruderpost 25 июля 2018 | 19:19
сколько боярышника туда завезли?