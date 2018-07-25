На Марсе обнаружено подземное озеро жидкой воды
Об этом сегодня написал на своем сайте журнал Popular Mechanics. По его данным, специальный радар европейского зонда Mars Express обнаружил под южным полюсом планеты водоем примерно 20-километровой ширины и, возможно, не более чем метровой глубины. Если эти результаты будут подтверждены последующими наблюдениями и тестами, то это самым значительным открытием жидкой воды на Марсе на сегодняшний день.
У ученых практически не было сомнений, что когда-то на Марсе была жидкая вода, однако до сих пор в существенных количествах ее обнаружить не удавалось.
Комментарии17
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liliputin_fashist 25 июля 2018 | 18:28
ЗАМЕТЬТЕ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗОНД ОБНАРУЖИЛ. С Европой и США - будущее, с русским миром - прошлое.
danko_voila 25 июля 2018 | 18:31
liliputin_fashist: хохол кончай шепелявить. Прошлое. Вешайся! С данко1.
danko_voila 25 июля 2018 | 18:28
Путин?
testmeter 25 июля 2018 | 19:22
danko_voila: Филиал кооператива "Озеро"
kottigr1 25 июля 2018 | 19:36
danko_voila: Наука наконец-то доказала, что проклятые гейвропейцы и пиндосы упали с Марса на нашу планету ещё тогда, когда мирные русичи строили египетские пирамиды и распахивали на мамонтах поля под рожь.. Не может нормальный человек не пить зауважуху настойку "Боярышника" и не славить Царя.. в крайнем случае Путина. ЗЕМЛЯНАШ ! Янки.. Гоу хоум на Марс с нашей Земли !
banyi3 25 июля 2018 | 18:31
Маск уже там? )))
sokal123 25 июля 2018 | 18:33
Отлично !
zztop1960 25 июля 2018 | 18:33
Когда США будут ломать голову как построить дорогу от одной марсианской станции к другой , в России будут продолжать ломать голову как построить асфальтную дорогу в Мухосранск
wicked_digger 25 июля 2018 | 18:36
zztop1960: а ты будешь ломать голову как в пещере очередную зиму пережить.
zztop1960 25 июля 2018 | 18:48
wicked_digger: Нет , это судьба портянок , жить в пещере
jetsam 25 июля 2018 | 18:33
для освоения этого месторождение сечин уже получил кредит от сбербанка.
стопалубная яхта "царевна маша бутина" будет спущена
на воду средиземного моря в следующие выходные.
polsan 25 июля 2018 | 18:33
Это конечно очень интересно, но долетевший до Марса человек гарантировано получит, так называемую предельно допустимую дозу только за один полёт. Но даже самые малые дозы способны вызвать изменения на генном уровне. Слетавший на Марс будет уже больным человеком. А данных достоверных о радиации на поверхности Марса нет!
wicked_digger 25 июля 2018 | 18:41
polsan: что значит нет? Curiosity мониторил уровень и в полете к марсу и пока по поверхности ползал. Данных вполне достаточно. Они не утешительны, но это и так было очевидно.
archibald_dandy_esquire 25 июля 2018 | 18:51
polsan: " Слетавший на Марс будет уже больным человеком. "
поэтому Рогозин и объявил о скорой колонизации Марса - 77% россиян и так уже больны на всю голову, так что им терять нечего
stebinmaku 25 июля 2018 | 18:34
Среди миров светящихся светил, под палящим звёздным Солнцем, в куче твёрдых камней и сыпучих песков обнаружено марсианское подземное озеро жидкой воды, газированное газообразным газом..
serjtr 25 июля 2018 | 18:59
Супер! И что теперь люди сделают? Нет, классики от фантастики, они не станут великими и ужасными созидателями! Нагадят просто в этот водоём и всё. Каменный век продолжается.
zztop1960 25 июля 2018 | 19:14
serjtr: Это российские космонавты обнаружив этот водоём постирали бы в нём носки , поссали бы туда и насрали , а потом воткнули бы в него флаг России