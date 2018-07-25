Минфин США раскрыл план, полученный от компании Олега Дерипаски, по выводу ее из-под санкций

Она готова заморозить выплаты российскому миллиардеру.

Материалы были направлены властям США не от имени Олега Дерипаски, а как предложение лорда Грегори Баркера. Он возглавляет совет директоров холдинга En+, через который Дерипаска контролирует «Русал», один из крупнейших мире производителей алюминия. План действий опубликован на сайте американского Минфина, потому что передавшая документ лоббистская компания «Меркьюри» зарегистрирована как иностранный агент.

Как передает РБК, план лорда Баркера содержит три основных пункта – снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже 50%, его исключение из советов директоров En+ и «Русала» и замещение в них представителей Дерипаски независимыми директорами. Кроме того, доля Дерипаски и членов его семьи будет передана в управление организации, которую одобрит американский Минфин. Деньги, причитающиеся российскому миллиардеру, предлагается направлять на специальный счет. Доступ к нему российский бизнесмен сможет получить, только если США снимут с него санкции. Для завершения этого плана Грегори Баркер просит власти США временно исключить En+ из санкционного списка, чтобы можно было провести необходимые сделки.



В письме говорится, что в случае отказа возникнут перебои с поставками алюминия на глобальном рынке, что негативно скажется на производстве самолетов и автомобилей. Рынок переориентируется на поставки из Китая, главного торгового соперника США, где кроме того выше выбросы в атмосферу. Кроме того, отмечается, что возможна национализация в России «Русала» или же его передача китайским инвесторам.

К письму приложены обращения послов Италии, Голландии и других стран, которые поддерживают план вывода «Русала» из-под санкций. Дипломаты поясняют, что в случае проблем компании будут потеряны рабочие места.