Авиакомпании начали повышать цены на авиабилеты

Это связано с весенним скачком стоимости авиакеросина на 20%.

Первой о планах повысить топливный сбор на внутренних рейсах на 200-400 рублей турагентов уведомила компания «Аэрофлот». Новые тарифы перевозчик вводит уже с завтрашнего дня. Другие авиакомпании также признают, что из-за ситуации на топливном рынке подорожания не избежать.

Повышением топливных сборов на скачок цен ответили и зарубежные перевозчики. Как рассказали источники «Коммерсанта» на туристическом рынке, ряд авиакомпаний уже сообщили, что тарифы на международных направлениях вырастут на 20-40 евро. Если так пойдет и дальше, в зимнем сезоне билеты в пакетных турах подорожают на 10%, отмечает собеседник издания.

О неминуемом росте цен Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входит 27 авиакомпаний, предупреждала еще в конце мая. В открытом письме правительству отмечалось, что перевозчикам придется пойти на «непопулярные меры» и повысить топливные сборы. Ассоциация предложила привлечь к решению проблемы Федеральную антимонопольную службу, ведь удорожание может привести к тому, что перевозки станут менее доступными и развитие этого рынка замедлится. В ответ в ФАС сообщили, что нефтяникам уже направлены предупреждений с требованием не ущемлять права потребителей.

Отмечу, что весной правительство, чтобы смягчить последствия от скачка цен на топливном рынке, решило понизить акцизы. Правда, послабления будут действовать только до конца года.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить цены на авиатопливо и авиабилеты, чтобы не допустить их необоснованного роста.