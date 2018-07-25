Минфин начинает реформу ОСАГО

Законопроект предлагает отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.

Об этом пишет газета Ведомости.

Система ОСАГО порочна настолько, что не подлежит реформированию, ее надо просто аннулировать, считает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.

Сергей Асланян также не исключает, что дополнительное оборудования для слежения за водителям будет оборудовано за их счет.