Минфин начинает реформу ОСАГО
Законопроект предлагает отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.
Об этом пишет газета Ведомости.
Система ОСАГО порочна настолько, что не подлежит реформированию, ее надо просто аннулировать, считает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.
Сергей Асланян также не исключает, что дополнительное оборудования для слежения за водителям будет оборудовано за их счет.
Комментарии2
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zorkin75 25 июля 2018 | 18:25
Ты сыт,значит другие есть не хотят.
efilika 25 июля 2018 | 18:26
Дайте денег!