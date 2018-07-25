Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Об этом пишет газета Ведомости.
Пенсионная реформа приведет к резкому увеличению бюджетных выплат, поэтому сейчас правительство пытается переложить это на работодателей, сказал в нашем эфире экономист Михаил Хазин.
Эта пенсионная реформа изначально была профанацией. Никто не собирался ничего реформировать. Цель была максимально взбесить народ против власти вообще и против Путина, в частности.
Комментарии2
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danko1 25 июля 2018 | 18:25
Пора людям предпенсионного возраста массово идти устраиваться на работу в администрации президента, правительства, мэрию и прочие властные структуры.
В случае отказа принятия на работу по другим причинам добиваться того, чтобы суд признал отказ в связи с возрастом и добиваться уголовного наказания для руководителей данных структур.
olegleon 25 июля 2018 | 18:26
потому что надо было повышать возраст выхода на пенсию ещё в 2008 году одновременно с валоризацией. но тогда Путин не стал этого делать, а теперь припёрло по полной, но ....