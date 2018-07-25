Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Об этом пишет газета Ведомости.

Пенсионная реформа приведет к резкому увеличению бюджетных выплат, поэтому сейчас правительство пытается переложить это на работодателей, сказал в нашем эфире экономист Михаил Хазин.

Эта пенсионная реформа изначально была профанацией. Никто не собирался ничего реформировать. Цель была максимально взбесить народ против власти вообще и против Путина, в частности.