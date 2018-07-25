Сегодня в Женеве комитет ООН против пыток начал рассматривать доклад России о выполнении соответствующей конвенции

Это происходит на фоне большого скандала с избиениями заключенных в колониях. Из Женевы передает наш корреспондент Максим Курников.

Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников исправительной колонии №1, которые были зафиксированы на видео с избиением заключенного Евгения Макарова. Еще один ранее задержанный сотрудник ФСИН оставлен в статусе задержанного – суд счел, что доказательств для его ареста недостаточно. Один из адвокатов подозреваемых заявил сегодня, что сотрудникам ФСИН стали поступать угрозы, в том числе и просто за то, что они работают в ведомстве. В свою очередь, адвокат Ирина Бирюкова, добывшая резонансное видео, рассказала, что сотрудники органов правопорядка пытаются отговорить заключенных рассказывать о пытках.

Сама Бирюкова уехала из России, поскольку опасается за свою жизнь после публикации видеоролика с пытками из ярославской колонии №1.

Осужденный по «болотному делу» Дмитрий Ишевский, который отбывал заключение в ярославской колонии №1, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время», что там жестко обходились с заключенными, которые отстаивали свои права.

Дмитрий Ишевский добавил, что после избиения их посещал прокурор и не находил никаких нарушений, несмотря на то, что некоторые из заключенных не могли даже шевелиться.