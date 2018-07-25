Сегодня в Женеве комитет ООН против пыток начал рассматривать доклад России о выполнении соответствующей конвенции
Это происходит на фоне большого скандала с избиениями заключенных в колониях. Из Женевы передает наш корреспондент Максим Курников.
Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников исправительной колонии №1, которые были зафиксированы на видео с избиением заключенного Евгения Макарова. Еще один ранее задержанный сотрудник ФСИН оставлен в статусе задержанного – суд счел, что доказательств для его ареста недостаточно. Один из адвокатов подозреваемых заявил сегодня, что сотрудникам ФСИН стали поступать угрозы, в том числе и просто за то, что они работают в ведомстве. В свою очередь, адвокат Ирина Бирюкова, добывшая резонансное видео, рассказала, что сотрудники органов правопорядка пытаются отговорить заключенных рассказывать о пытках.
Сама Бирюкова уехала из России, поскольку опасается за свою жизнь после публикации видеоролика с пытками из ярославской колонии №1.
Осужденный по «болотному делу» Дмитрий Ишевский, который отбывал заключение в ярославской колонии №1, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время», что там жестко обходились с заключенными, которые отстаивали свои права.
Дмитрий Ишевский добавил, что после избиения их посещал прокурор и не находил никаких нарушений, несмотря на то, что некоторые из заключенных не могли даже шевелиться.
Комментарии8
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jetsam 25 июля 2018 | 18:16
@доклад России о выполнении соответствующей конвенции@
начался словами "Да никогда такого не было и вот, опять..."
luger_max_otto 25 июля 2018 | 18:19
Ну а что еще сказать- то? Что обгадились?
irdo 25 июля 2018 | 18:19
jetsam:
@доклад России о выполнении соответствующей конвенции@
начался словами "Да никогда такого не было и вот, опять..."
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И "опять" так не вовремя.На фоне ликования рос.населения по поводу пенсионного дефолта.
liliputin_fashist 25 июля 2018 | 18:16
В путинском государстве пытки - скрепа. После видео пыток из российской колонии в Кремле собираются расширить полномочия ОНК и разрешить членам ОНК присутствовать при них.
P.S. Слышали новый анекдот?
– Вы управляющий рестораном?
– Я.
– Что тут у вас творится? Еда протухшая, официант хамит, администратор обсчитывает!
– Вы затронули важную тему. Знаете, мне самому это очень не нравится, но я не могу вмешиваться в работу независимых институтов. А в соседнем кафе всё ещё хуже.
danko1 25 июля 2018 | 18:17
Если эти подонки-садисты так боятся угроз (наверняка мнимых), то почему задержано только 5 человек, хотя недавно 6 было, а остальные 13 на свободе, а не скрываются в камере СИЗО от угроз?
banyi3 25 июля 2018 | 18:18
Посылать их на х.. надо всех)
vlabumur 25 июля 2018 | 18:19
Влипли...
chubuk 25 июля 2018 | 18:20
Российская делегация попробует сыграть на контрастах (бочка говна уже заготовлена).