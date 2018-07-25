Скандал на популярном российском музыкальном фестивале «Нашествие»
От участия в нем один за другим отказались сразу шесть коллективов и исполнителей. Накануне стало известно о позиции групп «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». Сегодня к ним присоединились «Дистемпер» и популярная певица Монеточка.
Все они, кроме Монеточки, заявили, что не хотят ассоциироваться с милитаристским характером мероприятия, поскольку оно проводится в сотрудничестве с Министерством обороны. Происходит это уже не первый год, и бывали случаи отказа музыкантов от выступлений. Впрочем, столь массовых демаршей не было. Певица Монеточка дала понять, что ее также не устраивает соседство с военными. На официальной странице в соцсети ВКонтакте, где было объявлено о ее неучастии в фестивале, была прикреплена песня группы ДДТ «Не стреляй».
Впрочем, организаторы «Нашествия» говорят, что Монеточка отменила свое выступление еще больше месяца назад, только объявила об этом только сейчас. Они заявили, что с уважением относятся к любому мнению, но всегда делали и делают фестиваль таким, каким его хотят видеть зрители.
Рок-музыкант Найк Борзов сказал в нашем эфире, что собирается принять участие в «Нашествии» и не видит ничего страшного в том, что фестиваль проходит в сотрудничестве с Минобороны.
Минобороны, по мнению Борзова, помогает лучше организовать фестиваль.
Член сенатского комитета по обороне Франц Клинцевич считает, что музыкальные группы, отказавшиеся выступать на фестивале «Нашествие», не выдержали конкуренции с мероприятиями Министерства обороны и попытались таким образом обратить на себя внимание.
Отказавшись от выступления, музыканты совершили большую ошибку, — добавил Франц Клинцевич.
Один из создателей фестиваля «Нашествие», Михаил Козырев, сказал в нашем эфире, что, вероятно, организаторы просто не могут отказаться от союза с военными.
Фестиваль «Нашествие» пройдет с 3-го по 5 августа в Тверской области.
Комментарии18
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liliputin_fashist 25 июля 2018 | 18:09
Правильно. Иметь дело с министерством обвороны России - позор и зашквар.
asokol 25 июля 2018 | 18:17
«Франц Клинцевич считает, что музыкальные группы, отказавшиеся выступать на фестивале «Нашествие», не выдержали конкуренции с мероприятиями Министерства обороны»
Интересно, русофобская морда Клинцевич сам-то уссался от такой несказанной херни?
danko1 25 июля 2018 | 18:20
asokol: Если рок против войны, а МО "за", то как можно объединить их?
Но при Путине любой маразм становится явью.
midnightblues 25 июля 2018 | 18:22
asokol: Надо просто доукомплектовать заглатывающими глубоко
денис майданкин,конечно,дебил,по мнению всей российской тусовки
но тут сгодится
И ПРИЛЕПКИН С АВТОМАТОМ В ДЕРЬМЕ БУДЕТ НЕПОВТОРИМ
sandro_007 25 июля 2018 | 18:23
Если бы горячо любимое радио не написало названия этих рок-групп, то так и не узнал бы о их существовании. Попахивает дешевым пиаром.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 18:24
Какой ещё скандал?? Ахха хаа ха ха ах аха ха х....ооооо )))))
Эти "отказнюки" - тривиально-бездарные, никому нафиг не сдавшиеся лошары. Никто их не знает. не знал и знать никогда не будет, и даже не попытается о них узнать! )))))
olegleon 25 июля 2018 | 18:21
liliputin_fashist: а ложь лучше?
"Группа КВТ прочно связала расизм и около-футбол, стала выражать респект нацистам и эксплуатировать внезапный хайп. Запрет свастики и нацистского приветствия заставил группу засекретить свой расизм, задвинув модную тему стать обычной группой для обычных людей) Такая грязная игра и допускаем, незнание представителей фестиваля позволила КВТ попасть на Нашествие-2018. Но получилось, что Наше радио и Нашествие даёт зелёный свет нацистам! Может быть новым слоганом фестиваля станет: «здесь любят белых и ненавидят хачей!» (фраза из песни квт) ……"
а что Эхо написало?
sasass 25 июля 2018 | 18:13
Трудно понять современному человеку ,что все это такое мурло...)))
banyi3 25 июля 2018 | 18:13
Новость конечно интересная, но всё намного проще, эти деятели просто взнос не заплатили ))))
midnightblues 25 июля 2018 | 18:19
banyi3: Ну какой там взнос
Просто сейчас тренд посылать мудаков совковых
вот они и стараются
jetsam 25 июля 2018 | 18:14
по последним сводкам ОБС:
- отказалось 28 групп, банд, дуэтов, квартетов и прочих новообразований которых не приглашали на фестиваль.
+ согласилось 77 групп, банд, дуэтов, квартетов и прочих новообразований которых не пригласили на фестиваль.
таким образом - баланс и динамика положительная.
wuwer 25 июля 2018 | 18:16
))) Да плевать..
Теперь можно смело делать заплывы путлерюгента с автоматами в противогазах, "прыжки по льдинам вовремя половодья", ЧМ жима лёжа, бадминтон на комбайнах, старикан против девчушки на татами, лобызбание пупков...
... .под хит "Вова мы с тобой"
stebinmaku 25 июля 2018 | 18:17
Скажем "Нет!" милитаристскому сумасшествию - санкции "Нашествию" до второго пришествия!
needroid 25 июля 2018 | 18:20
Хиппуют)))
drgonish 25 июля 2018 | 18:23
Судя по названиям групп, мозг молодняку расшатают в шесть раз меньше, чем могли бы.
Решение, в целом, понятное: мало смельчаков, кто рискнет попасть под санкции в какой-нибудь недостране и потерять копеечку..
s011ma 25 июля 2018 | 18:25
организаторы просто не могут отказаться от союза с военными
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То есть им сделали предложение, от которого они не смогут оказаться.
hardbone 25 июля 2018 | 18:28
Непонятно почему именно скандал? Ну отказались в основной массе своей третьесортные группу, ну так их полное право. И дело тут даже не в третьесортности, Машина Времени в целом отличная группа, тоже чуть раньше отказались. Свобода выбора.
korikov 25 июля 2018 | 18:29
"Все они, кроме Монеточки, заявили, что не хотят ассоциироваться с милитаристским характером мероприятия..."
Особенно забавно это звучит от представителей группы "порнофильмы".
Их больше никакие ассоциации не смущают, в своём названии например?
Раньше пели красивые песни про Великую Отечественную, о героизме, о верных женах, которые ждут своих мужей с войны, о семьях, защитниках. Это всё милитаризм, это плохо. Вот "ПОРНОФИЛЬМЫ" - это хорошо.