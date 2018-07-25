Скандал на популярном российском музыкальном фестивале «Нашествие»

От участия в нем один за другим отказались сразу шесть коллективов и исполнителей. Накануне стало известно о позиции групп «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». Сегодня к ним присоединились «Дистемпер» и популярная певица Монеточка.

Все они, кроме Монеточки, заявили, что не хотят ассоциироваться с милитаристским характером мероприятия, поскольку оно проводится в сотрудничестве с Министерством обороны. Происходит это уже не первый год, и бывали случаи отказа музыкантов от выступлений. Впрочем, столь массовых демаршей не было. Певица Монеточка дала понять, что ее также не устраивает соседство с военными. На официальной странице в соцсети ВКонтакте, где было объявлено о ее неучастии в фестивале, была прикреплена песня группы ДДТ «Не стреляй».

Впрочем, организаторы «Нашествия» говорят, что Монеточка отменила свое выступление еще больше месяца назад, только объявила об этом только сейчас. Они заявили, что с уважением относятся к любому мнению, но всегда делали и делают фестиваль таким, каким его хотят видеть зрители.

Рок-музыкант Найк Борзов сказал в нашем эфире, что собирается принять участие в «Нашествии» и не видит ничего страшного в том, что фестиваль проходит в сотрудничестве с Минобороны.

Минобороны, по мнению Борзова, помогает лучше организовать фестиваль.

Член сенатского комитета по обороне Франц Клинцевич считает, что музыкальные группы, отказавшиеся выступать на фестивале «Нашествие», не выдержали конкуренции с мероприятиями Министерства обороны и попытались таким образом обратить на себя внимание.

Отказавшись от выступления, музыканты совершили большую ошибку, — добавил Франц Клинцевич.

Один из создателей фестиваля «Нашествие», Михаил Козырев, сказал в нашем эфире, что, вероятно, организаторы просто не могут отказаться от союза с военными.

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 3-го по 5 августа в Тверской области.