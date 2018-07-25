Госдума утвердила на посту председателя парламентского комитета по культуре депутата от «Единоросов» Елену Ямпольскую

Госдума утвердила на посту председателя парламентского комитета по культуре депутата от «Единой России», главного редактора газеты «Культура» Елену Ямпольскую. Она известна своими высказываниями в поддержку Сталина и закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ямпольская является депутатом Госдумы с 2016-го года. Она занимала пост зампреда комитета по информационной политике.