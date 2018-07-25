Госдума утвердила на посту председателя парламентского комитета по культуре депутата от «Единоросов» Елену Ямпольскую
Госдума утвердила на посту председателя парламентского комитета по культуре депутата от «Единой России», главного редактора газеты «Культура» Елену Ямпольскую. Она известна своими высказываниями в поддержку Сталина и закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ямпольская является депутатом Госдумы с 2016-го года. Она занимала пост зампреда комитета по информационной политике.
Комментарии7
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danko1 25 июля 2018 | 17:40
У нас вполне можно уже считать, что чем более высокий пост человек во власти занимает, тем он подлее и менее образован.
Умные люди власти не нужны, они для неё опасны, как сказал Жириновский.
Власть подлецов.
post_v 25 июля 2018 | 17:45
danko1:
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"настоящая стерва" - это Ямпольская сама о себе сказала... Честная
platonnekafrin 25 июля 2018 | 17:40
Теперь у нас едроссовская культура.
rash 25 июля 2018 | 17:51
Чем больший нелюдь-мракобес - тем лучший депутат.
racerx 25 июля 2018 | 18:01
Ребята-единорасы, а вы историю государства Российского изучали? Нет? Ну хорошо, жгите дальше. Только не верещите, когда нацдилера вместе с его усатой женой расстреляют где-нибудь под Уралом. Это будет вполне рядовое и закономерное событие. Хотя, конечно, лучше бы, чтобы его постигла участь Гаддафи. В конце концов, Путин этого достоин.
jamba 25 июля 2018 | 18:08
Мои поздравления всем! Это человек, который признавался, что "Сталин был послан Богом...."; "Люди, протестующие против пенсионного возраста, не имеют морального права делать этого": " .... всем дано поровну, а они недовольны" (официальный годовой доход этой бабы около 50 млн/год);)))))))
В общем, маразм крепчает, он и должен крепчать. Иначе, какой же это маразм?))))
Держитесь, прав режиссер Райхельгауз: "На фоне Ямпольской, Мединский будет выглядеть интеллектуалом и академиком")))))
racerx 25 июля 2018 | 18:11
jamba: Вы концептуально правы, но Мединского так выгодно оттенить не получится. Он просто эталон человеческой глупости, так что есть вопрос: "Как такое можно переплюнуть?"...