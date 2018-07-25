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17:31, 25 июля 2018

Бывший член Совета Федерации Виктор Кривицкий арестован в Италии по запросу российского суда

Об этом РИА сообщил его адвокат. Завтра пройдет заседание суда по экстрадиции Кривицкого в Россию. Кривицкий с 2011-го по 16-й годы представлял в Совете Федерации Новгородскую область. Он был заочно арестован весной прошлого года. По версии следствия, Кривицкий получил взятку 15 миллионов рублей, обещая оказать содействие в силу своего должностного положения.

Комментарии

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jetsam 25 июля 2018 | 17:37

@Кривицкий с 2011-го по 16-й годы представлял в Совете Федерации @
надо же, сколько лет был честным человеком
и вдруг.... бац и не донес до нужного кабинета положенную часть.....
бывает.
судить за недонос!

danko1 25 июля 2018 | 18:01

jetsam: А не тот ли этот сенатор, который хвастался в СФ, что его дворец в Италии по соседству с дворцом Матвиенко, когда этот разговор дошел до Валентины Ивановны, то она за разглашение своей тайны тут же его уволила?

wuwer 25 июля 2018 | 17:38

))) Ну вот зачем Интерпол то напрягать?
Берите любого действующего сенатора за жабры ... там такие просторы для следствия открываются...мама не горюй

ed10075 25 июля 2018 | 17:43

Ничего удивительного в этой новости.
СовФед давно превратился в отстойник для криминалитета, такая тихая заводь, дающая иммунитет от уголовного преследования.

vikwlad 25 июля 2018 | 17:57

ed10075:
Но не на всех заводят уголовное дело, а только на неугодных.

olegleon 25 июля 2018 | 17:49

да что же они на мелочи попадаются?

nns33 25 июля 2018 | 17:50

Тот,кто "усадил" этого кривицкого в СФ несёт хоть какую-то ответственность за вред и позор для страны?

prusol 25 июля 2018 | 17:57

Он просто не успел "оказать содействие".

zorkin75 25 июля 2018 | 18:02

Этой киске Кривицкому злые люди не дают стащить сосиски.

chapter_2 25 июля 2018 | 18:02

Коррупция и взяточничество - плоды несменяемости власти.

exoxoexoxo 25 июля 2018 | 18:09

От правосудия евреям надо прятаться в Израиле, а не в Италии...

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