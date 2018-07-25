Бывший член Совета Федерации Виктор Кривицкий арестован в Италии по запросу российского суда

Об этом РИА сообщил его адвокат. Завтра пройдет заседание суда по экстрадиции Кривицкого в Россию. Кривицкий с 2011-го по 16-й годы представлял в Совете Федерации Новгородскую область. Он был заочно арестован весной прошлого года. По версии следствия, Кривицкий получил взятку 15 миллионов рублей, обещая оказать содействие в силу своего должностного положения.