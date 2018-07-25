Обвинения в окончательной редакции предъявлены первым фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

При этом обвинения были переквалифицированы на более легкие. Первоначально Игоря Полозиненко и Александра Никитина – представителей компании, которая обслуживала противопожарную систему ТЦ — обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Затем статью заменили на нарушение требований пожарной безопасности. У начальника пожарно-спасательной части Сергея Генина статья не изменилась. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 37-ми человек, — сообщает Коммерсантъ.