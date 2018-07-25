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17:30, 25 июля 2018

Обвинения в окончательной редакции предъявлены первым фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

При этом обвинения были переквалифицированы на более легкие. Первоначально Игоря Полозиненко и Александра Никитина – представителей компании, которая обслуживала противопожарную систему ТЦ — обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Затем статью заменили на нарушение требований пожарной безопасности. У начальника пожарно-спасательной части Сергея Генина статья не изменилась. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 37-ми человек, — сообщает Коммерсантъ.

Комментарии

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liliputin_fashist 25 июля 2018 | 17:37

Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…

Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!

А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!

Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!

А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.

И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь -
То бери!! И наверх заноси…

Автор Максим Одиссейко, 2018

arkadiy48 25 июля 2018 | 18:07

liliputin_fashist: стихоплёт !

ramses333 25 июля 2018 | 17:48

К последнему четверостишию добавлю пословицу, коей далеко не одна сотня лет: "Лошадь любит овес, земля - навоз, а воевода - принос". Только приставка с течением времени изменилась : теперь вместо "принос" - "занос". Откаты и распилы, наверняка, тоже были. Вот они - наши "скрепы".

prusol 25 июля 2018 | 17:50

Может быть после этого у многих проснётся чувство ответственности вообще и за чужие жизни - тем более.

vladimirgornitsky 25 июля 2018 | 17:53

Обвиняют стрелочников. Вполне вероятно, что они виновны. Но почему ни слова не слышно о владельце "Зимней вишни"? В конце марта Бастрыкин провякал что-то, что потребует его экстрадиции из Австралии, и после этого тишина. А гендиректора арестовали на два месяца в конце марта - и тоже тишина с тех пор. А ведь именно эти люди несут основную ответственность за случившееся.

zorkin75 25 июля 2018 | 18:06

vladimirgornitsky: Здесь вам-не тут...
Черномырдин.

wuwer 25 июля 2018 | 18:25

vladimirgornitsky: Только вот проходила инфа, что у первоначального владельца эту вишенку давно отжали...сродственнички сдристнувшего Тулеева хороводы вокруг неё водили...с какого бодуна на все нарушения несколько лет глазки то прикрывали?

ivanbel 25 июля 2018 | 18:05

Награждение не причастных и отсечение головы не виновным.

jetsam 25 июля 2018 | 18:09

в первой редакции были виноваты кто?
не помню, там еще Мизулина их перечисляла:
---
"явился «ударом в спину» президенту Владимиру Путину. "
...
«Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают»,
---

че их не привлекли? и ее, за удар в спину 9сама призналась).
тулеев, однако, извинялся - значит виноват - почему нет на скамейке запасных????
медвепут - тоже. проспал. как всегда - почему не привлечен?

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