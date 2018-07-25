Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Об этом пишет газета Ведомости. Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.
Комментарии46
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ivanbel 25 июля 2018 | 18:01
Маразм крепчал.
bike_nty 25 июля 2018 | 18:03
Кста, вот эти вот метания и неловкие попытки сохранить стекающее лицо (при этом даже не попытавшись как-то дезавуировать основной посыл) явно и недвусмысленно свидетельствуют кто дал команду... И это явно не руководитель кружка литья в гранит.
ts 25 июля 2018 | 18:05
Значит будут увольнять за год до предпенсионного возраста. Итогом реформы станет рост числа самоубийств безработных всех возрастов, особенно предпенсионных.
chubuk 25 июля 2018 | 18:07
ts: Не драматизируйте - это всего лишь сопутствующие потери, ведь главное ДЕНЬГИ.
maximv 25 июля 2018 | 18:05
И такие дебилы в министерствах, небось, получают зарплату вышесреднего и пенсию имеют не чета простым смердам.
amebix 25 июля 2018 | 18:07
К сожалению есть несколько способов уволить без потерь для работодателя, например создать невыгодные условия для работника и он сам уволится, или перевести на договор оказания услуг (в связи с кризисом или какойнить реорганизацией), А людям деваться некуда, они будут подписывать договоры, пару месяцев поработал и пинка под зад ну или понижение ЗП. То что профсоюзы промолчат тут сомнений нет, тк это не профсоюзы, а клоуны на цепи у хозяина.
lager23 25 июля 2018 | 18:14
60 летний офисный работник, водитель или охранник никому не нужны!
sadda 25 июля 2018 | 18:18
Дед Щукарь 6 лет назад обещал создать миллионы новых рабочих мест. Ну и где они?! Только и может языком трепать, а экономика как была в заднице, так и осталась.
tks 25 июля 2018 | 18:19
"Нормочку" прописали - "галочку" поставили. Проблему решили. Типа.
Ажур!
marina27 25 июля 2018 | 18:21
Ха-ха-ха!!!
echo2011 25 июля 2018 | 18:25
Можно подумать,что в трудовой будут писать "уволен за предпенсионный возраст"...Ну не смешно ли?