Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Об этом пишет газета Ведомости. Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.