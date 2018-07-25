На Марсе обнаружено подземное озеро жидкой воды

Об этом сегодня написал на своем сайте журнал Popular Mechanics. По его данным, специальный радар европейского зонда Mars Express обнаружил под южным полюсом планеты водоем примерно 20-километровой ширины и, возможно, не более чем метровой глубины. Если эти результаты будут подтверждены последующими наблюдениями и тестами, то это самым значительным открытием жидкой воды на Марсе на сегодняшний день.

У ученых практически не было сомнений, что когда-то на Марсе была жидкая вода, однако до сих пор в существенных количествах ее обнаружить не удавалось.