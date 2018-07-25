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17:24, 25 июля 2018

На Марсе обнаружено подземное озеро жидкой воды

Об этом сегодня написал на своем сайте журнал Popular Mechanics. По его данным, специальный радар европейского зонда Mars Express обнаружил под южным полюсом планеты водоем примерно 20-километровой ширины и, возможно, не более чем метровой глубины. Если эти результаты будут подтверждены последующими наблюдениями и тестами, то это самым значительным открытием жидкой воды на Марсе на сегодняшний день.

У ученых практически не было сомнений, что когда-то на Марсе была жидкая вода, однако до сих пор в существенных количествах ее обнаружить не удавалось.

Комментарии

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lvl100500 25 июля 2018 | 17:27

И на Марсе будут яблони цвести..., со временем.

testmeter 25 июля 2018 | 17:29

lvl100500: Пока туда не доберется "русский мир"

liliputin_fashist 25 июля 2018 | 17:34

testmeter: ЗАМЕТЬТЕ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗОНД ОБНАРУЖИЛ. С Европой и США - будущее, с русским миром - прошлое.

starokozlovicky2gus 25 июля 2018 | 17:41

liliputin_fashist: А Фобос-грунт обнаружил воду гораздо раньше. Шах и мат, маловеры!

(комментарий скрыт)

jetsam 25 июля 2018 | 17:43

liliputin_fashist: да бросьте вы русофобию свою.
ну обнаружили. ну заселят.
а у кто им сортиры чистить будет?
у кого контракт с НАСА - у нас.
так что без нас они никто.
без нас они срать не смогут и, значит - мы главные!

lvl100500 25 июля 2018 | 17:45

liliputin_fashist: ЗАМЕТЬТЕ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗОНД ОБНАРУЖИЛ. С Европой и США - будущее//

Родной, а ты в курсе, что «Марс-экспресс» стартовал на космодроме «Байконур» с помощью российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат».

irdo 25 июля 2018 | 18:22

liliputin_fashist:
ЗАМЕТЬТЕ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗОНД ОБНАРУЖИЛ. С Европой и США - будущее, с русским миром - прошлое.
==========
России батутов не хватило.
Вся надежда на пенсионеров.Может они заработают стране на батуты?

lvl100500 25 июля 2018 | 17:41

testmeter: Пока туда не доберется "русский мир"//

Казалось бы, при чём здесь "русский мир"?

testmeter 25 июля 2018 | 17:47

lvl100500: Казалось бы, при чём здесь "русский мир"? ///
Да он везде ни при чем. Вообще ни при чем... Но всюду свой нос сует и везде от его присутствия вместо цветения яблонь возникает война, разруха и прочие несчастья

lvl100500 25 июля 2018 | 18:24

testmeter: Но всюду свой нос сует и везде от его присутствия вместо цветения яблонь возникает война///

Друг мой, война начинается там, куда сунет свой длинный нос и загребущие ручонки мир американский совместно с миром европейским.


sandro_007 25 июля 2018 | 17:30

lvl100500:
Через четыре года там будет город-сад..

ostapbey 25 июля 2018 | 17:50

sandro_007: а вот в Крыму сад усох..
Без воды.
Не нашли потому что искали марсианские камни вместо воды.
Даже..

prusol 25 июля 2018 | 17:59

sandro_007: А Поклонскую и Сенцова можно туда уже сейчас отправить?

sandro_007 25 июля 2018 | 18:03

prusol:
Можно и Надю с ее легендарным - " Ба-бах! Що, всралися?".

prusol 25 июля 2018 | 18:10

sandro_007: Я не возражаю.

irdo 25 июля 2018 | 18:24

sandro_007:
Через четыре года там будет город-сад..
-------------
Путинград???

platonnekafrin 25 июля 2018 | 17:37

lvl100500: И на Марсе будут яблони цвести..., со временем.
- Там уже, похоже, отцвели. А лужа эта длинная Байкалом раньше, вероятно, называлась.

polsan 25 июля 2018 | 18:16

lvl100500: Дык, что с того, если главную опасность для астронавтов космического корабля представляет высокий уровень радиации, связанный с галактическими космическими лучами. Пока долетишь, что доказано уж точно, получишь 0,7 зиверта это предельно допустимая доза. Но даже самая малая доза может вызвать изменения на генном уровне. Слетавший на Марс уже инвалид!

stebinmaku 25 июля 2018 | 17:32

Кооператив "Озеро" готовит почву на Марсе..

zorkin75 25 июля 2018 | 17:33

Это интересно,Рогозин обещал в следующем десятилетии освоить Марс.Так,оказывается,там и вода есть-будет в чём топить такс.

fikus74 25 июля 2018 | 17:34

а в роскосмосе - идут аресты и обвинения в шпионаже.

starokozlovicky2gus 25 июля 2018 | 17:34

Зато в Раше обнаружено самое большое подземное озеро жидкой духовности и выращен самый большой фекальный сталагмит.

wuwer 25 июля 2018 | 17:34

))) Какая ещё вода?
Тут мультики рассекретили....рогозин бегает как наскипидаренный... вазелин видать не импортный
А тут вода на Марсе...да ещё в подземельях...и как теперь прикажете марсоходы топить?

jetsam 25 июля 2018 | 17:47

wuwer: да причем тут марсоходы? причем топить?
тут контракты вротенбергов, дерибабелей на поставки воды накрываются!
заложили 99999999 ярдов и уже освоили 99999998 на воду, а тут
такой облоооооооооооом.
хоть последнюю яхту продавай... бабло слили просто в песок...

tovarich67 25 июля 2018 | 17:37

Падумаешь вода на марсе..А в путинстане обнаружили скрепы и вертухаев..

don_ballon 25 июля 2018 | 17:42

Это слёзы Аэлиты...

(комментарий скрыт)

dicklyu 25 июля 2018 | 17:45

*
Ой, Боже. Да.
Вода на Марсе... Ну всё , летим на Марс...
*
Мы уже на Луну добраться НЕ можем. 2018 год на дворе. 21 век. А тут - Марс .
Марс далеко. Там холодно.
Там разреженный воздух - непригодный для дыхания. Как высоко в горах.
И самое страшное : Марс - ядовитый. Перхлораты. Много.
Поверхность покрыта мелкодисперсной пылью - это ядовитая соль хлора.
Эту пыль гоняет ветер, она набивается во все щели. Хлорка.
Такая пыль убъет человека за час - в страшных мучениях.
Там жить нельзя. Забываем про Марс.
*

jetsam 25 июля 2018 | 17:50

dicklyu: люди в ядрово же живут. ничего, нормально.
76% спокойно выживают. проверено.

wuwer 25 июля 2018 | 17:57

dicklyu: ))) Перхлораты..фигня вопрос
бородатый анекдот:
- Загнали фашисты очередную партию в газовую камеру, выдержали пунктуально часик по инструкции, открывают, оттуда партия с хмурыми рожами вываливает...
- опять отметку на тагильчан забыли в досье проставить

wuwer 25 июля 2018 | 18:03

wuwer: А таких "Нижних Тагилов" по стране не один десяток наскребётся

koshkaedu 25 июля 2018 | 17:48

Вода - это не интересно. Вт если бы пиво или водка ...

ostapbey 25 июля 2018 | 17:53

koshkaedu: ты не хочешь глав по снабжению устроиться к Аксенову??
Обращайся к Горному.
Шурику даже..

bike_nty 25 июля 2018 | 17:53

koshkaedu: Не кажи гоп... Еще не пробовали, все может быть...

wrongway1 25 июля 2018 | 17:57

Рыбку не задавите

sasass 25 июля 2018 | 18:05

На Марсе что угодно можно открывать и закрывать и деньги на этом зарабатывать , на Земле тоже некоторые из ничего деньги делают...

sergo_25_26 25 июля 2018 | 18:10

так это полностью снимает всю ответственность путина за захват Крыма, развязывание войны на Донбассе, бомбардировок Сирии и сбития малазийского боинга.

(комментарий скрыт)

exoxoexoxo 25 июля 2018 | 18:14

На Марсе нашлась вода...А в Израиле разрушается СТЕНА ПЛАЧА ЕВРЕЕВ. Из Стены вываливаются громадные глыбы...Хорошо что Шендеровича и Пархоменко не задело...а Матрас жалко !

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