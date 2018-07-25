Ряд музыкальных групп отказались от участия в фестивале «Нашествие» из-за его сотрудничества с министерством обороны

Вероятно, организаторы рок-фестиваля просто не могут отказаться от этого союза, — сказал в эфире «Эха Москвы» один из создателей мероприятия Михаил Козырев.

Он отметил, что произошедшее вряд ли повлияет на посещаемость фестиваля.