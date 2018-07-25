Ряд музыкальных групп отказались от участия в фестивале «Нашествие» из-за его сотрудничества с министерством обороны
Вероятно, организаторы рок-фестиваля просто не могут отказаться от этого союза, — сказал в эфире «Эха Москвы» один из создателей мероприятия Михаил Козырев.
Он отметил, что произошедшее вряд ли повлияет на посещаемость фестиваля.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
svirepyi_gary 25 июля 2018 | 17:06
Есть, товарищи, верная информация, что на сцену фестиваля выйдет сам Владимир Путин, на белом рояле виртуозно сыграет одним пальцем «С чего начинается Родина» и весь пипл зайдётся в верноподданическом экстазе.
А затем выйдет «Океан Эльзы», но им даже не дадут дойти до инструментов – сразу в следственный изолятор ФСБ.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 17:25
Отказались ли? )))
А, может. этих безызвестных бездарей просто послали на... ? )))
Верно второе ))))).
midnightblues 25 июля 2018 | 18:07
blinorozhiy_chmo: Так в се участники сплошная хрень
какой рок может быть у совкодрочеров
sandro_007 25 июля 2018 | 17:27
svirepyi_gary:
Из изолятора грянет - "Я не сдамся без бою" - это будет символично.
jetsam 25 июля 2018 | 17:08
@Ряд музыкальных групп@
---
- Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?
— Кому и кобыла невеста…
— Больше вопросов не имею.
--- (с) Илья Ильф и Евгений Петров. Двеннадцать стульев
jetsam 25 июля 2018 | 17:13
==отказываются даже те, кого туда не звали==
---
«Мое выступление не состоится, потому что я кот»:
после Монеточки и «Пошлой Молли» от участия в «Нашествии»
отказываются даже те, кого туда не звали
--- https://meduza.io/shapito/2018/07/25/moe-vystuplenie-ne-sostoitsya-potomu-chto-ya-kot-posle-monetochki-i-poshloy-molli-ot-uchastiya-v-nashestvii-otkazyvayutsya-dazhe-te-kogo-tuda-ne-zvali
timwlad79 25 июля 2018 | 17:14
Ряд музыкальных групп отказались от участия в фестивале «Нашествие» из-за его сотрудничества с министерством обороны
Вероятно, организаторы рок-фестиваля просто не могут отказаться от этого союза, — сказал в эфире «Эха Москвы» один из создателей мероприятия Михаил Козырев.
Он отметил, что произошедшее вряд ли повлияет на посещаемость фестиваля.
---------------
Ну кто отказался это просто статисты для разогрева публики.
К стати,когда эти статисты сами пробуют нечто организовать,то все в грязи утонули.
bl 25 июля 2018 | 17:15
Оказывается, на фестивале "Нашествие" были не только танки, но еще и музыканты какие-то. Зачем-то. Хорошо, что эту недоработку начали наконец исправлять.
ddolly 25 июля 2018 | 17:27
Минобороны, название "Нашествие" и дула танков - зловещее сочетание.
bonhoeffer 25 июля 2018 | 17:32
Респект. Было бы неплохо написать кто эти честные, порядочные люди.
starokozlovicky2gus 25 июля 2018 | 17:52
Интересно, исполнит ли Кинчев на Нашествии "
Моё поколение молчит по углам,
Моё поколение не смеет петь,
Моё поколение чувствует боль,
Но снова ставит себя под плеть.
Моё поколение смотрит вниз,
Моё поколение боится дня,
Моё поколение пестует ночь,
А по утрам ест себя.
Или будет грузить слушателей лабудой про золото наших икон, родину-мать и рокенролл-крест?