Подавляющее большинство сообщений о пытках в России затем не расследуются

Это следует из доклада уполномоченного по правам человека.

Доклад омбудсмена Татьяны Москальковой был сегодня представлен Комитету ООН против пыток. В нем говорится, что за 2017 год уполномоченному по правам человека в России поступило 42 сообщения о применении пыток и бесчеловечном обращении. Уголовное дело возбудили только по одному обращению, все остальные якобы не нашли подтверждений. В докладе говорится, что за пять месяцев текущего года омбудсмену поступило 31 обращение о пытках. Из них по 27 обращениям доводы заявителя не подтвердились, еще по четырем обращениям прокуратура отменила решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены на дополнительную доследственную проверку, передает Интерфакс. Получается, что дело о пытках в ярославской колонии стало в этом году первым. Его возбудили только после как «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой 17 человек в камуфляже избивают закованного в наручники заключенного Евгения Макарова.

Были задержаны шесть сотрудников ФСИН. Пятеро сегодня арестованы судом, еще одному продлили срок задержания. Некоторые признали вину, но не все.