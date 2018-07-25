Подавляющее большинство сообщений о пытках в России затем не расследуются
Это следует из доклада уполномоченного по правам человека.
Доклад омбудсмена Татьяны Москальковой был сегодня представлен Комитету ООН против пыток. В нем говорится, что за 2017 год уполномоченному по правам человека в России поступило 42 сообщения о применении пыток и бесчеловечном обращении. Уголовное дело возбудили только по одному обращению, все остальные якобы не нашли подтверждений. В докладе говорится, что за пять месяцев текущего года омбудсмену поступило 31 обращение о пытках. Из них по 27 обращениям доводы заявителя не подтвердились, еще по четырем обращениям прокуратура отменила решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены на дополнительную доследственную проверку, передает Интерфакс. Получается, что дело о пытках в ярославской колонии стало в этом году первым. Его возбудили только после как «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой 17 человек в камуфляже избивают закованного в наручники заключенного Евгения Макарова.
Были задержаны шесть сотрудников ФСИН. Пятеро сегодня арестованы судом, еще одному продлили срок задержания. Некоторые признали вину, но не все.
Комментарии4
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danko_voila 25 июля 2018 | 17:14
Где бабка данко1 спец о пытках не расследуемых?
yralez 25 июля 2018 | 17:18
Подавляющее большинство сообщений пытках не регистрируется, не принимается, отписывается и т. п.
Еще большее число умалчивается.....чтобы не было хуже.
Увидел полицая, перейди на другую сторону..
motooppic 25 июля 2018 | 17:30
а нам на этих бандитов и рецидивистов демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
nns33 25 июля 2018 | 17:41
Позорная ситуация,создана ущербной системой ФСИН. Её сотрудники пренебрегают решениями судов и начинают судить по-своему, не имея ни компетенции ,ни образования. По факту дискредитируют судебную систему.