Комитет против пыток ООН попросил делегацию России прокомментировать пытки в ярославской колонии №1
Об этом сообщает газета Коммерсантъ. Комитет также просит рассказать, какие гарантии безопасности были предоставлены юристу «Общественного фонда» Ирине Бирюковой. После публикации видеозаписи «Новой газетой» Бирюковой стали поступать угрозы. Ей пришлось уехать из России.
Комментарии10
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danko_voila 25 июля 2018 | 17:12
Где бабка данко1 спец в пытках в ярославской колонии №1?
jetsam 25 июля 2018 | 17:19
@какие гарантии безопасности были предоставлены юристу «Общественного фонда» Ирине Бирюковой. @
стандартные:
отдельная камера со шконкой и дыркой в полу
трехразовое питание с приусадебного свинарника
лечебный массаж бутылкой дом периньён (по заказу)
и чего морду воротила - непонятки...
oleg_andreevich 25 июля 2018 | 17:20
Вот русофобы какие - просят прокомментировать. Ишь!
zorkin75 25 июля 2018 | 17:20
Да глубоко клала русосранская ПСИНа на гейропские законы ,вот сегодня,в данный момент в какой то ИТК Сряши также жестоко пытают ЗЕКа.Пока свинорусы ментально за пытки ЗЕКов,всё так и останется.
neprostotak 25 июля 2018 | 17:21
«Комитет против пыток ООН попросил делегацию России прокомментировать пытки»
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С таким же успехом можно было в 1939-1945 годах просить прокомментировать Генриха Мюллера пытки в Гестапо. Хотя с Мюллером шансы на комментарий были бы выше.
vvpv 25 июля 2018 | 17:22
Опять эта подпиндосская оон гадит сваятым православным вековым вертухайским скрепам.
mystar 25 июля 2018 | 17:23
Так "попросил делегацию России прокомментировать" или "потребовал от России предоставить информацию".)))
Путин туда уже денег заслал и всех купил.))) Да либеры?
ostapbey 25 июля 2018 | 17:31
От тюрьмы??
А вот если КОЛОНИЯ??
....
.чем отличается тюрьма от колонии? Колония располагает несколькими зданиями, имеющими разное предназначение. Это своеобразный поселок для осужденных. Здесь могут находиться бараки, зоны для работы, котельная, здание администрации и даже магазин. Жизнь заключенного в колонии напоминает прежнюю жизнь на свободе......??
.?
✓даже
racerx 25 июля 2018 | 17:33
Во-первых, пользуясь случаем, передаю свой респект Ирине Бирюковой. Ни в коем случае не возвращайтесь сюда ибо за нефиг делать на Вас "состряпают дело". Понимаю, что подвешенное положение беженца не есть гуд, но это лучше, чем то, что здесь Вас с высокой (высочайшей) долей вероятности заклеймят позором и упекут за решетку.
Во-вторых, то, что Вы обнародовали данную инфу, может спровоцировать какую-то движуху в России, так как люди устали от пропаганды (я гарантирую это!), которая все замалчивает и только лишь возвеличивает плешивого идиота. Люди начинают напрягаться и это видно "невооруженным взглядом"...
j_partizan 25 июля 2018 | 17:42
Комитет против пыток ООН и надзорные органы стран, осуществляющие контроль законности переводимых в их страны средств от российских "предпринимателей, по-сути выполняют работу российского президента и Правительства.
Какое ещё требуется доказательство несоответствия президента и премьера занимаемой должности?