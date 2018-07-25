Комитет против пыток ООН попросил делегацию России прокомментировать пытки в ярославской колонии №1

Об этом сообщает газета Коммерсантъ. Комитет также просит рассказать, какие гарантии безопасности были предоставлены юристу «Общественного фонда» Ирине Бирюковой. После публикации видеозаписи «Новой газетой» Бирюковой стали поступать угрозы. Ей пришлось уехать из России.