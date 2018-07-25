Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родного языка в школе
Семье школьника предоставляется свободный выбор языка образования, а также изучаемого родного языка. Напомним, некоторые национальные республики критиковали этот законопроект, и для его доработки в Госдуме была создана специальная группа.
Комментарии9
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antonsch 25 июля 2018 | 16:38
Не понял ничего. Можно будет выбрать татарский и английский, например?
zorkin75 25 июля 2018 | 16:43
antonsch: У России один враг-Иван Дурак.
yralez 25 июля 2018 | 16:39
Русский обязательно, родной забыть......Москва столица родины.
Все налоги туда !
Рабы немы.
yralez 25 июля 2018 | 16:42
yralez: в городах родного языка стесняются, над людьми смеются и презирают.
Вот так формируется русский мир.
Три четверти населения не русские, но считают себя русскими, а по сути манкурты.
mystar 25 июля 2018 | 16:55
yralez: а по сути манкурты
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А чо Вы хотели? Свобода вероисповедания, свобода выбора языка обучения. Все демократично. Или Путин палкой должен загонять изучать национальный язык? "Под дулом автоматов" как любят писать либерасты. По паспорту татарин - в татарский класс, по паспорту якут - в якутский. Так что ли?
lenin3 25 июля 2018 | 16:44
yralez: и через несколько лет среднеазиатские гастарбайтеры будут на чистом русском кричать:"Москва наша!"...
prusol 25 июля 2018 | 16:49
Прекрасный своевременный закон.
grossalexis072018 25 июля 2018 | 16:57
prusol: ты сделал вывод не видя источника ? Ты либо феноменальный юрист, либо мудак
hz6691 25 июля 2018 | 17:02
Ни о каком образовании на любом другом языке кроме русского в законе речь не идет.
Закон лишь дает право изучать родной язык и только.