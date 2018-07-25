До 100 человек возросло число погибших в результате теракта на юго-западе Сирии
176 человек ранены, — сообщает РИА. Теракт произошел в городе Эс-Сувейде. Смертник взорвал себя на местном рынке. Сообщается, что сирийская армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Их убили до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Комментарии9
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exoxoexoxo 25 июля 2018 | 16:38
"Белые каски" сеют смерть всему прогрессивному !
dataan 25 июля 2018 | 16:42
Ну естественно что потрясёт Сирию еще какое то время, пока наведут порядок после банд ИГИЛовцев. Не все стразу. И не последний теракт этот. Сирии терпения! В результате все равно воцарится там мир и спокойствие.
alehan15274 25 июля 2018 | 17:04
dataan: воцарится-воцарится...вот асад смоется в Британию где и сидел да еще путираша уберет свои тухлые овощебазы и гражданская война в сирии сойдет на нет...
bukshish 25 июля 2018 | 16:45
exoxoexoxo: Власть клана Асада - превыше жизни всех сирийцев.
gregor 25 июля 2018 | 16:38
Это побеждённые в 5 раз Путиным гадят ?
andre_klimov 25 июля 2018 | 16:58
gregor:
Да тут сложно сказать, кто побеждённые. Что пока видно определённо - в южных пределах везде, где сирийско-российские войска выжимают "повстанцев" - вместо них появляется ИГИЛ. Вот и вопрос- ради кого асадисты и россияне стараются?
jurisconsult 25 июля 2018 | 16:49
Это лечение симптомов болезни, а не ее причины. А причина - людоедская идеология Ближнего Востока, варварские традиции, мышление, и обычаи.
jurisconsult 25 июля 2018 | 16:52
jurisconsult: jurisconsult: Можно сколько угодно отлавливать террористов, "принуждать их к миру", и делать еще что угодно, но пока в этом регионе господствуют вековые традиции, ряды террористов - смертников будут исправно пополняться.
andre_klimov 25 июля 2018 | 17:00
jurisconsult:
А что такое - "вековые традиции"? Зачем эвфемизмы?