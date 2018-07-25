До 100 человек возросло число погибших в результате теракта на юго-западе Сирии

176 человек ранены, — сообщает РИА. Теракт произошел в городе Эс-Сувейде. Смертник взорвал себя на местном рынке. Сообщается, что сирийская армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Их убили до того, как они привели в действие взрывное устройство.