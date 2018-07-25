Суд отложил до 18-го сентября пересмотр дела главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Такое решение принято, поскольку Дмитриев сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Напомним, в апреле этого года Юрий Дмитриев был оправдан по статье об изготовлении детской порнографии и развратных действиях и признан виновным только в незаконном хранении фрагментов огнестрельного оружия. 14-го июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.