Суд отложил до 18-го сентября пересмотр дела главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Такое решение принято, поскольку Дмитриев сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Напомним, в апреле этого года Юрий Дмитриев был оправдан по статье об изготовлении детской порнографии и развратных действиях и признан виновным только в незаконном хранении фрагментов огнестрельного оружия. 14-го июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.
Комментарии4
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cattt 25 июля 2018 | 16:36
Сломают совсем мужика, сцуки!!
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 17:06
Когда уже престарелый педофил получит своё по Закону??!!!
Чтобы другим таким впредь - неповадно было.
prusol 25 июля 2018 | 16:48
Дмитриев - в любом случае, или душевно больной, или же сознательный преступник.
jetsam 25 июля 2018 | 16:54
видимо кто-то из высокого или средне высокого начальства
обнаружил открытые данные о своих деда\отцах-нквдшниках в списках
Дмитриева.
точняк, что это личное. династия вертухаев ополчилась.
государство так долго бы такой фигней не страдало:
или задавило бы или посадило бы.