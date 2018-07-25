Комитет против пыток ООН попросил делегацию России прокомментировать пытки в ярославской колонии №1
Об этом сообщает газета Коммерсантъ. Комитет также просит рассказать, какие гарантии безопасности были предоставлены юристу «Общественного фонда» Ирине Бирюковой. После публикации видеозаписи «Новой газетой» Бирюковой стали поступать угрозы. Ей пришлось уехать из России.
Комментарии5
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asokol 25 июля 2018 | 16:41
«Комитет против пыток ООН попросил делегацию России прокомментировать пытки»
Во-первых, никаких пыток ваще не было, во-вторых он сам на пытки напрашивался, а в-третьих, это не их собачье дело. Роисся, вперде!
dataan 25 июля 2018 | 16:47
А пытки в "Гуантанамо" или "Абу-Грейб" ООН не интересует. А пытки в тюрьмах СБУ?
asokol 25 июля 2018 | 16:59
dataan:
А ты, вонючка, почему спрашиваешь? Снова взять с проглотом за щеку желаешь или просто так любопытствуешь?
alehan15274 25 июля 2018 | 17:00
dataan: давай ватники - заводи свою старую песню про то как в Америке негров вешают:)))) чего еще могете сказать?
eduard53 25 июля 2018 | 16:51
Какой ещё комитет против пыток? Кремлядским вертухалам такой спокон не нужен.
Им бы - "за пытки и бессудные казни".