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16:30, 25 июля 2018

Суд арестовал пятерых сотрудников ярославской колонии по делу о пытках заключенного Евгения Макарова

Заместителю начальника колонии по воспитательной работе Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа. За это время должны быть представлены дополнительные доказательства. Двое сотрудников колонии, Максим Яблоков и Сергей Ефремов, признали свою вину и написали явку с повинной. Еще один сотрудник, Игорь Богданов, заявил, что не узнаёт себя на видеозаписи, опубликованной «Новой газетой». Адвокат еще одного фигуранта дела, Алексея Бровкина, пожаловался, что видеозапись была получена от организации «Общественный вердикт», которая сотрудничает с иностранными компаниями. Об этом сообщает «Медиазона».

Комментарии

8

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prusol 25 июля 2018 | 16:38

Как недостойно ведут себя задержанные вместе с их адвокатами. Особенно смешно про "иностранных агентов". Да и с "не узнаванием" - не лучше. Какой позор!

luger_max_otto 25 июля 2018 | 16:56

Это как раз хорошо показывает, что такое защитники путинского режима и из кого они состоят. К слову, а как быть с экс- вертухаями из ОНК, которые зная о событии преступления, укрывали таковое- тоже вопрос интересный.

motooppic 25 июля 2018 | 16:39

Недотепы! Надо было этого рецидивиста Макарова мочить на глушняк, и не было бы сейчас никаких соплей по поводу этого бандита!





polsan 25 июля 2018 | 16:56

motooppic: попадёшь в лапы этих замечательных людей и когда будешь лежать на их столе, не забудь дать им этот совет: они люди сердечные, тебе не откажут!

shtirlitz77 25 июля 2018 | 16:45

"Адвокат еще одного фигуранта дела, Алексея Бровкина, пожаловался, что видеозапись была получена от организации «Общественный вердикт», которая сотрудничает с иностранными компаниями".

И что????
Мало того, что этот Бровкин садист, он еще и тупой.
Какая разница от кого получена эта запись?
Что это меняет?
Хоть бы адвокат ему объяснил это.
Или адвокат такой же, как его доверитель?

agamasat 25 июля 2018 | 16:49

shtirlitz77: Ну да, от "вражеского" Запада на россию импортируются "вражеские" смыслы - человеческие свободы и права. А это должно разрушать сакральность и суверенность Мордора!)

nns33 25 июля 2018 | 17:06

shtirlitz77: ...... видеозапись была получена от организации «Общественный вердикт», которая сотрудничает с иностранными компаниями". ====== Интересно,а сами эти нелюди с кем сотрудничают,где обучались садистским повадкам ? Человек осужден и отбывает наказание. Но эти нелюди решили,что суд не так осудил. Поставили себя выше суда. Добрый день,Ирина!

zorkin75 25 июля 2018 | 16:55

Ещё бы этих вертухаев поместить в обычное СИЗО,представляю,сколько самоповесившихся там бы было!

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