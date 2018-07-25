Суд арестовал пятерых сотрудников ярославской колонии по делу о пытках заключенного Евгения Макарова

Заместителю начальника колонии по воспитательной работе Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа. За это время должны быть представлены дополнительные доказательства. Двое сотрудников колонии, Максим Яблоков и Сергей Ефремов, признали свою вину и написали явку с повинной. Еще один сотрудник, Игорь Богданов, заявил, что не узнаёт себя на видеозаписи, опубликованной «Новой газетой». Адвокат еще одного фигуранта дела, Алексея Бровкина, пожаловался, что видеозапись была получена от организации «Общественный вердикт», которая сотрудничает с иностранными компаниями. Об этом сообщает «Медиазона».