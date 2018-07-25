«Новая газета» сообщает о задержании генерал-полковника Сергея Шляхова, бывшего заместителя главы МЧС
По информации источника, его обвиняют в мошенничестве. Шляхов был задержан в подмосковном поселке после обыска, который прошел в его доме. В Следственном комитете говорят, что пока не располагают информацией о задержании Шляхова.
Комментарии20
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cattt 25 июля 2018 | 16:34
Ну что ни офицер, так проходимец, а пукин содержит целую армию таких проходимцев.
lenin3 25 июля 2018 | 16:40
cattt: последним совестливым чиновником был Пуго. А щас же воруют,не боясь никакого суда...
asokol 25 июля 2018 | 16:43
lenin3:
Это Обама провокацию устроил и деньги подбросил.
tvitov66 25 июля 2018 | 16:53
asokol: Да уж ... а некоторые думают что раз Обама откинулся, то и не виноват вовсе
jetsam 25 июля 2018 | 17:03
lenin3: вы забыли еще Героя Советского Союза, генерала В.И. Варенникова.
(единственный, кто отказался от амнистии по делу ГКЧП)
два офицера. старой закваски.
да, это не прораб шойгу. им до него далеко.
gencek 25 июля 2018 | 16:59
cattt:
МЧС это официальная кормушка для вышедших на пенсию ментов, там на двух пожарников по десять генералов приходится , и все суки почему то проживают в Москве, гребут миллионные оклады, купаются в роскоши, еще и воруют по-крупному ...
Не жизнь а малина.
Разогнать нах эту блядскую структуру - кормушку генеральскую, оставить одних пожарников и лесников без этой воровской надстройки !
tks 25 июля 2018 | 16:34
Да пусть они все поубивают там друг друга!
prusol 25 июля 2018 | 16:46
tks: Экий Вы кровожадный. Я правильно сформулировала фразу по-русски?
post_v 25 июля 2018 | 16:35
когда сказали, что вывозить из Египта чемоданы "застрявших" там россиян будет МЧС, тут же выяснилось, что россиян в Египте и не 30 тысяч, и не 70, а все 80 тысяч.
а еще был "фильтр Петрика имени МЧС Шойгу"….
и Борис Грызлов (Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» и заодно соавтор "фильтра Петрика имени МЧС Шойгу") в одном из интервью заявил, что Комиссия по борьбе с лженаукой занимается мракобесием, и что им отказываются дать 15 трлн рублей из бюджета те «силы, которые не хотят, чтобы РФ превращалась в державу, которая имеет высокие технологии»
jetsam 25 июля 2018 | 16:41
post_v: за упоминание вслух петрика, вообще, в приличном доме могут фейс обтейблить...
его животворящие фильтры в дуэте с грызловым должны быть внесены в аналы
науки, на полку рядом с акциями ммм.
петрик яркий пример, когда и лицо и голос и "изобретение" и поддержка просто орут "мошенник" :)))))))))))
жаль грызлов как-то бочком слинял из дуэта :)
sparky 25 июля 2018 | 16:40
И присвоить очередное звание: Генерал-мошенник.
tvitov66 25 июля 2018 | 16:55
sparky: был бы не мошенник, он бы и до майора не дослужился
prusol 25 июля 2018 | 16:43
Не слишком ли много генералов-мошенников для одной страны?
agamasat 25 июля 2018 | 16:45
Дети более высоких чинов подросли и надо освобождать места?)
jetsam 25 июля 2018 | 16:45
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— Президент только что присвоил мне звание полковника!
Прямо так и сказал: "Генерал Пискунов, с этой минуты можете считать себя полковником"
--- (с)Ширли-мырли * Жан-Поль Николаевич Пискунов
gencek 25 июля 2018 | 16:53
Еще один сгорел на работе ...
Лучше бы он сгорел заживо в Зимней вишне вместе с 300 детьми, которых закрыли в кинозалах чтоб скрыть их трупы ...
Вертикаль власти гребанная - все генералы МЧС это менты которым дали вольную на ограбление людей, настроили себе дворцов на костях уроды !
tvitov66 25 июля 2018 | 16:59
gencek: лучше бы все это ворье сгорело, а 300 детей остались живы ... и зоопарк жалко
fikus74 25 июля 2018 | 16:58
мчс прогнило как и мвд-фсб-ск-прокуратура.
askol2016 25 июля 2018 | 16:59
Когда спасать некого и нечего, лучше всего спасать свои чемоданы, набитые добром
petrivanov 25 июля 2018 | 17:04
Хорошо, что задержали единственного мошенника в МЧС. Все оставшиеся - кристально чисты! И, кстати, те, кто арестовывал, тоже, честные и не подкупные, наверняка...