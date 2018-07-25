Ни один российский футболист не попал в символическую сборную Чемпионата мира по футболу по версии болельщиков

Голосование проходило на официальном сайте ФИФА и прошлые заслуги болельщики не учли. Ну разве что Криштианну Роналду попал в число лучших по старой памяти, хотя он все таки забил на турнире три мяча, а вот Дзюбы, забившего столько же и Черышева у которого четыре года в числе первых 11-ти не оказалось. Голкипером турнира фанаты посчитали бельгийца Тибо Куртуа. Бронзовых призеров чемпионата в сборной турнира также представляет полузащитник Кевин де Брюйне. Больше всего в вписке симпатий оказалось провалившихся на бразильцев – два защитника Тьяго Силва и Марсело, а также хавбек Фелипе Коутиньо. Чемпионам мира и финалистам симпатизировали гораздо меньше – по одному футболисту — Киллиан Мбаппе и Лука Модрич. Также по одному представителю делегировали Уругвай – Диего Годин и Англия – Харри Кейн.

Больше всех голосов набрал хорват Лука Модрич, Лионель Месси в список лучших не попал.