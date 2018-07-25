Ни один российский футболист не попал в символическую сборную Чемпионата мира по футболу по версии болельщиков
Голосование проходило на официальном сайте ФИФА и прошлые заслуги болельщики не учли. Ну разве что Криштианну Роналду попал в число лучших по старой памяти, хотя он все таки забил на турнире три мяча, а вот Дзюбы, забившего столько же и Черышева у которого четыре года в числе первых 11-ти не оказалось. Голкипером турнира фанаты посчитали бельгийца Тибо Куртуа. Бронзовых призеров чемпионата в сборной турнира также представляет полузащитник Кевин де Брюйне. Больше всего в вписке симпатий оказалось провалившихся на бразильцев – два защитника Тьяго Силва и Марсело, а также хавбек Фелипе Коутиньо. Чемпионам мира и финалистам симпатизировали гораздо меньше – по одному футболисту — Киллиан Мбаппе и Лука Модрич. Также по одному представителю делегировали Уругвай – Диего Годин и Англия – Харри Кейн.
Больше всех голосов набрал хорват Лука Модрич, Лионель Месси в список лучших не попал.
Комментарии3
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sasass 25 июля 2018 | 16:16
Если страна катится в пропасть , то футбольный мяч никак не может катиться в гору...)))
mordvinyka_zabiyka 25 июля 2018 | 16:23
Ни один российский футболист не попал в символическую сборную Чемпионата мира по футболу (с)
Устроить в офисе ФИФА пожар как в Греции после высылки дипломатов
ed10075 25 июля 2018 | 16:34
И что? Разве это не справедливое решение? Неужели кто-то думает, что наши сборники в чем-то превзошли Криштиану Роналду, Мбапе, Модрича, и других мировых звезд футбола? Единственный, кто мог составить компанию импортным звездам, так это Аршавин периода 2008-2010 годов.