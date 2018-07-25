Необычное явление произошло в арктических районах восточной Сибири

Как пишет газета Sun, в течение нескольких часов солнце скрылось, и день превратился в ночь. Якутское издание Sakha Day, ссылаясь на местных жителей, сообщает, что солнца не было видно с 11:30 до 14 часов. В интернете распространяются фотографии очевидцев с мрачными силуэтами деревьев и зданий на фоне темного неба. Некоторые говорят, что воздух был мутным и заполненным черной пылью. Никаких официальных версий по поводу произошедшего нет.