Необычное явление произошло в арктических районах восточной Сибири
Как пишет газета Sun, в течение нескольких часов солнце скрылось, и день превратился в ночь. Якутское издание Sakha Day, ссылаясь на местных жителей, сообщает, что солнца не было видно с 11:30 до 14 часов. В интернете распространяются фотографии очевидцев с мрачными силуэтами деревьев и зданий на фоне темного неба. Некоторые говорят, что воздух был мутным и заполненным черной пылью. Никаких официальных версий по поводу произошедшего нет.
Комментарии19
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danko1 25 июля 2018 | 16:09
Даже природа фиксирует, что Россия при Путине во мглу кромешную опустилась.
andreyoo 25 июля 2018 | 16:12
danko1: Думается мне, что в данном случае мгла не в природе. Тьма в слабеньких головках либерал-хомячков!
ostapbey 25 июля 2018 | 16:16
andreyoo: так это не главный федераст тебе затмение устроил за шнягу??
Даже??;
ostapbey 25 июля 2018 | 16:18
......."""...Некоторые говорят, что воздух был мутным и заполненным черной пылью. Никаких официальных версий по поводу произошедшего нет........".
.
Похоже непредсказуемый двигатель испытывали с непредсказуемой траекторией..
Даже..
cattt 25 июля 2018 | 16:31
andreyoo: Это ракетка пролетела на ядерном горючем, держись якуты, все помидоры по отваливаются.
zorkin75 25 июля 2018 | 16:14
danko1: Опять Рогозин шалит со своими батутами.Целился в Луну,а,видать, попал на Солнце.
dmitry35 25 июля 2018 | 16:18
danko1: Что-нибудь в нашей Солнечной системе и на планете Земля происходит без участия Путина или он виновник Супервзрыва во Вселенной и контролирует скорость разбегания Галактик?
danko1 25 июля 2018 | 16:23
dmitry35: Судя по тому, то все обещания Путина выполняются с точностью до наоборот, то он вообще ничего не контролирует.
Ну может, только поток награбленного бабла, выводимого его подельниками на Запад.
podwodnik 25 июля 2018 | 16:34
dmitry35: "... или он (Путин) виновник Супервзрыва во Вселенной и контролирует скорость разбегания Галактик?".
Только не виновник Супевзрыва, а создатель Вселенной - не нарывайтесь. И Галактики он конечно контролирует. Жаль на пенсионную реформу и повышение уровня жизни в России его не хватает - столько космических забот. Вон недавно встречался с рыжим инопланетянином с АльфаЮС, так тот, увидав владыку Вселенной, такое бредил, что переводчики до сих пор не разберутся. Путин ещё Сириусам и бабе на быке поможет, а потом и до нас грешных снизойдёт.
dmitry35 25 июля 2018 | 16:53
podwodnik: Рыжий далеко, а баба на быке рядом. С соседями надо дружить и порядок в доме самим наводить, а не уповать на баб и рыжих.
andreyoo 25 июля 2018 | 16:10
Уважаемая редакция, а не западло всякую шнягу пересказывать?
grossalexis072018 25 июля 2018 | 16:21
andreyoo: А тебе не в падлу эту шнягу читать и комментировать ? Или у тебя дурилка работа сдельная или уже рефлекторно срешь да попердываешь ?
podwodnik 25 июля 2018 | 16:23
Не это ли затемнение имеется в виду: "Утром в Якутске произошло отключение электричества. Предварительно отключение произошло из-за стороннего воздействия ...".
sasass 25 июля 2018 | 16:31
Солнце прошло через пенсионную галактическую туманность и астрономы теперь будут гадать из какой черной дыры она появилась...)))
gencek 25 июля 2018 | 16:33
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.
marika919 25 июля 2018 | 16:34
Раз официальных версий нет, значит точно что то скрывают.
grossalexis072018 25 июля 2018 | 16:35
В целом ни кто ни хрена не знает, но судя по фоткам действительно потемнело
http://sakhaday.ru/news/i-nastupila-tma-glavy-arkticheskih-sel-yakutii-rasskazali-ob-otklyuchenii-solntsa/
yralez 25 июля 2018 | 16:37
Наверно, солнцеликий исчез с экрана зомбовизора..........появится, не переживайте.
Только в карманах уже не досчитаетесь.
n_a_t_a7777777 25 июля 2018 | 16:48
yralez:
Спасибо всем ,комментарии приеольные... Мне бы хотелось, чтобы это было знамение в сторону референдума. Известно ,что на всякого Солнцеликого найдётся более сильный, так как " Чудны дела твои, Господи."...