Эманнуэль Макрон назвал себя ответственным за скандал вокруг своего бывшего охранника Александра Беналлы

Его подозревают в нападении на протестующих в Париже во время первомайской демонстрации.

Макрон считает действия Александра Беналлы – бывшего сотрудника его администрации – предательством. Так, по крайней мере, французский президент рассказал на встрече с членами основанной им партии «Вперед, Республика!» Говоря о Беналле, которого ряд французских СМИ считают чуть ли не ближайшим помощником Макрона, он заверил, что экс-сотрудник Елисейского дворца не имел доступ к ядерному коду, а также не получал 300 квадратных метров элитной жилплощади. В этом Беналлу также обвинили ряд изданий. Французы ждали ответа от своего президента около недели. Именно столько времени обсуждается видеоролик, на котором видно, как Беналла, будучи сотрудником Елисейского дворца, избивает двух участников первомайской демонстрации. В этом, согласно видеокадрам, ему помогал член аппарата партии «Вперед, Республика!» Венсан Краз. При этом на Беналле была полицейская форма, а сам он, как считает следствие, незаконно получил от офицеров правоохранительных органов служебную запись инцидента.

После того, как инцидент с участием Беналлы был предан огласке, в Елисейском дворце приняли решение о его увольнении. Сейчас бывший сотрудник администрации Макрона находится под следствием.