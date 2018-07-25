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16:02, 25 июля 2018

Эманнуэль Макрон назвал себя ответственным за скандал вокруг своего бывшего охранника Александра Беналлы

Его подозревают в нападении на протестующих в Париже во время первомайской демонстрации.

Макрон считает действия Александра Беналлы – бывшего сотрудника его администрации – предательством. Так, по крайней мере, французский президент рассказал на встрече с членами основанной им партии «Вперед, Республика!» Говоря о Беналле, которого ряд французских СМИ считают чуть ли не ближайшим помощником Макрона, он заверил, что экс-сотрудник Елисейского дворца не имел доступ к ядерному коду, а также не получал 300 квадратных метров элитной жилплощади. В этом Беналлу также обвинили ряд изданий. Французы ждали ответа от своего президента около недели. Именно столько времени обсуждается видеоролик, на котором видно, как Беналла, будучи сотрудником Елисейского дворца, избивает двух участников первомайской демонстрации. В этом, согласно видеокадрам, ему помогал член аппарата партии «Вперед, Республика!» Венсан Краз. При этом на Беналле была полицейская форма, а сам он, как считает следствие, незаконно получил от офицеров правоохранительных органов служебную запись инцидента.

После того, как инцидент с участием Беналлы был предан огласке, в Елисейском дворце приняли решение о его увольнении. Сейчас бывший сотрудник администрации Макрона находится под следствием.

Комментарии

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jetsam 25 июля 2018 | 16:08

а у нас героя бы дали. ну хотя бы в тайном указе.
и на роскосмос бросили бы, такс топить.
такими кадрами нельзя разбрасываться, нельзя...
чудак, макрон.

danko1 25 июля 2018 | 16:13

jetsam: И квартиру бы дали, и тайно Путин наградил.
Но Путин на себя, в отличие от Макрона, даже за собственные преступления ответственности не берет.
Имел даже наглость публично заявить, что ни о чем не жалеет и всё всегда делал правильно, хотя на нем лично вина за тысячи погибших, включая детей.

prusol 25 июля 2018 | 16:14

Макрон поступает как ответственный руководитель. Но, по законам демократии, он должен уйти в отставку.

shtirlitz77 25 июля 2018 | 16:37

prusol: "...по законам демократии, он должен уйти в отставку..."

Не тебе рассуждать о демократии, собянинская тролльчиха.

prusol 25 июля 2018 | 16:41

shtirlitz77: Вы можете "порассуждать", shtirlitz77.

shtirlitz77 25 июля 2018 | 16:24

Бывшего сотрудника администрации Макрона уволили и завели на него дело за то, за что у нас поощряют, если не явно, то тайными указами. А уж наградить полицейского квартирой за избиение демонстрантов - святое дело.

gregor 25 июля 2018 | 16:27

Эманнуэль Макрон назвал себя ответственным за скандал вокруг своего бывшего охранника Александра Беналлы
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Странные эти французы и их Макрон .
Наш бы сказал , вернее Песков бы сказал от имени Кремля ,что Путин не в курсе ,а виноват Навальный .

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