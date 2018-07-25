Сотрудники ФСИН стали получать угрозы в свой адрес после обнародования видеозаписи с избиением заключенного Макарова

Об этом Интерфаксу сказал адвокат одного из сотрудников колонии. Он не стал уточнять подробности, но сказал, что угрозы следуют только за то, что люди работают в Службе исполнения наказаний.

Напомню, сегодня суд в Ярославле рассматривает меру пресечения шестерым сотрудникам колонии №1, задержанным после публикации видео. Четверо уже арестованы на 2 месяца.