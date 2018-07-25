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16:01, 25 июля 2018

Сотрудники ФСИН стали получать угрозы в свой адрес после обнародования видеозаписи с избиением заключенного Макарова

Об этом Интерфаксу сказал адвокат одного из сотрудников колонии. Он не стал уточнять подробности, но сказал, что угрозы следуют только за то, что люди работают в Службе исполнения наказаний.
Напомню, сегодня суд в Ярославле рассматривает меру пресечения шестерым сотрудникам колонии №1, задержанным после публикации видео. Четверо уже арестованы на 2 месяца.

Комментарии

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post_v 25 июля 2018 | 16:05

вопрос, который пока что никто не хочет обсуждать - судьбы судей, прокуроров и тюремщиков в разных странах:
- во Франции после 1789 и 1944,
- в Германии и Италии после 1945,
- в бывшей Российской империи после 1917

idruker 25 июля 2018 | 16:22

post_v: А чего его обсуждать? Садисты-тюремщики, судя по их поведению - ребята простые, деревенские и умных книжек не читали, иначе бы знали чем для них это закончится когда-нибудь.

prusol 25 июля 2018 | 16:12

А "сотрудники" ожидали поддержки от населения?

sborisych 25 июля 2018 | 16:21

prusol: ... угрозы следуют только за то, что люди работают в Службе исполнения наказаний.
===
По-видимому оне бы хотели иного. К примеру, прижизненные бюсты по месту жительства, и подле них почётный караул из благодарных бывших зэков..

prusol 25 июля 2018 | 16:25

sborisych: Вы правы: удивительно то, что они удивлены подобной реакции населения.

danko1 25 июля 2018 | 16:49

prusol: Еще бы омоновцев начали публично презирать и дети собственные их стыдились, а соседи отворачивались при встрече.
Но эти садисты-преступники привыкли морды за масками прятать.

prusol 25 июля 2018 | 16:52

danko1: Ну теперь они стали известны всему миру. И, безусловно, к этим персонам, отношение обязательно изменится, да так, что им что называется мало не покажется.

polsan 25 июля 2018 | 16:12

Жестокость порождает жестокость!

tks 25 июля 2018 | 16:19

polsan: Никакая виртуальная жестокость не сравнится с реальной...

prusol 25 июля 2018 | 16:55

polsan: Вы ещё их пожалейте. Им повезло, что государство своевременно подключилось к решению их судеб, иначе с ними могли расправиться люди по законам улицы.

dmitry35 25 июля 2018 | 16:12

Жаль. Они ожидали в свой адрес многочисленные письма и обращения с благодарностью за своё скотское поведение.

(комментарий скрыт)

tks 25 июля 2018 | 16:16

Травля вертухаев!! Меньшинство травит большинство!!
А в "соседние кабинеты" заглянуть не пробовали, "травимые"?

agamasat 25 июля 2018 | 16:18

Может, надеются на получение политического убежища в странах западного мира?)

neyexo 25 июля 2018 | 16:19

Это было и будет, хоть тысячу видео можно публиковать
Каждый уверен, что до него не доберутся

salut__521 25 июля 2018 | 16:19

Наконец-то пошла разумная реакция быдломасс. Фсиновец и гестаповец - братья навек.

sborisych 25 июля 2018 | 16:26

salut__521:
Наверное всё же не все фсиновцы скопом.. Но эти, и им подобные- наверное..

jamba 25 июля 2018 | 16:19

Гонят, избитый прием защиты, чтобы купировать общественный резонанс! Этот прием, как правило, очень часто используют даже адвокаты, в интересах подзащитного(((( для борьбы с угрозами, у вертухаев, как минимум, есть коллеги их других силовых)) Пусть строчат жалобы, а тебе пускай бегают)

curhatuy6 25 июля 2018 | 16:20

Кто вышел живой оттуда, горит жгучей "благодарностью". Может кто-нибудь из бывших "защитит" обиженную охранку?:)))

tks 25 июля 2018 | 16:31

curhatuy6: И такая защита есть, см.ст. 282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение социальной группы "вертухаи".

petrivanov 25 июля 2018 | 16:21

Работают во ФСИН и пытают - это одно вытекает из другого. Одно и то же. И если бы каждого из 18-ти отважных точно также пытали минут по 10-20-30, то это разве не было бы справедливым?

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ed10075 25 июля 2018 | 16:30

Угрозы от кого? От того, которого по пяткам лупили?
И в чем угрозы? Что своими пятками опять будет избивать их резиновые палки?

yralez 25 июля 2018 | 16:35

Как и следовало ожидать .....трусливые ублюдки.
Храбры только кодлой против одного и когда вооружены до зубов .

marika919 25 июля 2018 | 16:37

Там где нет закона- возникает суд линча.

max3446 25 июля 2018 | 17:05

какие твари гудков, адвокат Бирюкова и новая газета что обнародовали эту информацию! Надеюсь Господь им воздаст за их злодеяния!!
От лица мирового сообщества требую новую газету закрыть, гудкова с адвокатом лишить российского гражданства и выслать из страны без права на возвращение!

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