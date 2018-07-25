Фестиваль Нашествие потерял уже шестерых потенциальных участников

Вслед за группами «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», Дистемпер и «Йорш» о своем решении объявила модная певица Монеточка. В отличие от всех остальных, отказавшихся участвовать из-за сотрудничества с Минобороны, Монеточка не стала писать причины, однако на ее странице ВКонтакте к объявлению прикреплена известная песня группы ДДТ «Не стреляй». Впрочем, организаторы Нашествия заявили РБК, что Монеточка отказалась еще месяц назад.



Журналист Олег Кашин в своей колонке на издании Репаблик напоминает, что Нашествие сотрудничает с Минобороны уже шесть лет и это логично в современном социокультурном контексте России.