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15:59, 25 июля 2018

Фестиваль Нашествие потерял уже шестерых потенциальных участников

Вслед за группами «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», Дистемпер и «Йорш» о своем решении объявила модная певица Монеточка. В отличие от всех остальных, отказавшихся участвовать из-за сотрудничества с Минобороны, Монеточка не стала писать причины, однако на ее странице ВКонтакте к объявлению прикреплена известная песня группы ДДТ «Не стреляй». Впрочем, организаторы Нашествия заявили РБК, что Монеточка отказалась еще месяц назад.

Журналист Олег Кашин в своей колонке на издании Репаблик напоминает, что Нашествие сотрудничает с Минобороны уже шесть лет и это логично в современном социокультурном контексте России.

Комментарии

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sandro_007 25 июля 2018 | 16:05

А кто это?

prusol 25 июля 2018 | 16:09

sandro_007: Ну, наверное кто-то о них и знает? Коль существуют некоторые обсуждения вокруг них.

sandro_007 25 июля 2018 | 16:11

prusol:
Первый раз слышу, честно слово, а хорошей музыкой любых направлений интересуюсь давно.

prusol 25 июля 2018 | 16:21

sandro_007: Но я тоже о них ничего и никогда не слышала до этого скандала. И думаю, что ничего от этого не потеряла.

dataan 25 июля 2018 | 16:33

И почему столько шуму из за того, что какие то фуфловые группы отстегнулись от фестиваля? Не пойму. На эти группы бесплатно то никто не ходит. Лучше бы огласили список групп, которые действительно представляют свет нашей российской рок-музыки, и которые обязательно будут играть на фестивале. Например: Секрет, Сплин, Пикник, Алиса, Калинов Мост, Ария, .... и многие другие. А эти Порнофильмы, или Пошлая Молли? Ну кто они такие??? Фуфло самодеятельное, вот и всё.

sab171 25 июля 2018 | 16:58

sandro_007: ....хорошей музыкой любых направлений............ - это типа: Зыкина, Пугачева, Кобзон, Бабкина, Сосо- я все направления перечислил?

nnnmmm 25 июля 2018 | 16:09

sandro_007: поскольку абсолютное никто, то и решили таким образом пропиариться.

ermakda 25 июля 2018 | 16:10

sandro_007: Это настоящие граждане своей страны, борцы с режимом, короче "героям слава".

spb_aborigen 25 июля 2018 | 16:28

Нормальные люди, своей серости стесняются, а ты ей гордишься...

efilika 25 июля 2018 | 16:52

sandro_007: там от фестиваля и так рожки да ножки остались. И так смотреть нечего. Из-за двух, трех имен такой путь проделывать вообще не стоит.

agamasat 25 июля 2018 | 16:12

Нужным социокультурным контекстом россии необходим вообще отказ от любого сотрудничества с властью.

agamasat 25 июля 2018 | 16:15

простите, в попыхах написал... \надо читать так:
Логичным социокультурным контекстом на россии был бы отказ от любого сотрудничества с властью.

jetsam 25 июля 2018 | 16:12

@Вслед за группами «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», Дистемпер и «Йорш» о своем решении объявила модная певица Монеточка. @
«Пошлая Молли» - название излучает любовь к светлому, скрепоносному...
«Порнофильмы» - название излучает любовь, просто любовь и благочестие...
Монеточка - или минеточка или любовь к тельцу...

не знаю как антимил, но порнохаб по ним точно плачет...

bike_nty 25 июля 2018 | 16:28

jetsam: Да вы, батенька, ценитель!

plidurok Андрей Филимонов 25 июля 2018 | 16:31

Само название "Нашествие" заставляет вспомнить о том, что существует МО.

nikolaitschi 25 июля 2018 | 16:32

А я бы на выставку Серова пару танков затащил.

jetsam 25 июля 2018 | 16:36

nikolaitschi: низя...
таки серова выставка, а не обсирова... да и армат в дверях либо заглох либо застрял бы...
и через дуло не шибко видно картину репина "приплыли"...

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 16:33

Но отряд не заметил потери бойца))

sergeoa 25 июля 2018 | 16:36

Что Козырев , что Венедиктов. одного поля ягода, один вонючим говнороком торгует, у второго новости с душком

motobrother 25 июля 2018 | 16:36

Меньше мусора будет в Эммаусе.

lnmanusnostras1 25 июля 2018 | 16:47

Эхо, алеееее, их и не звал никто, в прошлом году ниодного не было среди участников! Зачем пиар ноунеймам устраивать?

(комментарий скрыт)

svirepyi_gary 25 июля 2018 | 16:57

Есть, товарищи, верная информация, что на сцену фестиваля выйдет сам Владимир Путин, на белом рояле виртуозно сыграет одним пальцем «С чего начинается Родина» и весь пипл зайдётся в верноподданическом экстазе.

fosst13 25 июля 2018 | 17:04

svirepyi_gary: Ну вы то точно в экстазе от каждого вида ВВП, так усердно его вспоминаете всегда и везде )

fosst13 25 июля 2018 | 17:02

Noize MC, «Пикник» и «Наив» не откажутся от участия в «Нашествии».

Ну а это какие-то неизвестные группы, да всем плевать на них. Зато поиарились, в новостях засветились, творчеством то ничего не могут. Как говаривала Шапокляк: "Хорошими делами прославиться нельзя!".

А вообще, я тоже не поеду, ДАВАЙТЕ НОВОСТЬ ПРО МЕНЯ! Меня ведь тоже никто как и их не знает ).

bor_borg 25 июля 2018 | 17:04

чо тут, тока пэнсионэры?

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