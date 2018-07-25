В министерстве спорта поддерживают решение оставить Станислава Черчесова во главе футбольной сборной России
Об этом журналистам сказал глава Минспорта Павел Колобков. Благодаря совместной работе футболистов и тренеров, мы добились результата, то есть вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Работа Черчесова была видна, — сказал Колобков. Ранее вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян сообщил, что Черчесову будет предложен новый контакт, однако затруднился сказать, когда именно.
Комментарии5
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pampey 25 июля 2018 | 15:58
Мне кажется, никакого чуда не было. Был голый энтузиазм - наша "фирменная" вещь с советских времен. Он важен, конечно, но в современном футболе этого мало. Игры не было, не видно было почерка команды, рисунка игры - это всем ясно. Отсюда, кстати, вывод, что тренера надо менять - нужен интеллектуал, а не эмоциональный человек. Соглашусь, что чемпионат удался по всем статьям. Великолепная организация и очень захватывающие поединки. Многие матчи группового турнира украсили бы по своему накалу полуфинал или даже финал.
prusol 25 июля 2018 | 16:00
После такого результата - безусловно необходимо оставить.
proxozhij 25 июля 2018 | 16:09
После сборной России ему запросто могут предложить создать сборную по футболу из пингвинов. И то легче будет.
curhatuy6 25 июля 2018 | 16:25
"Снаряд не попадает дважды в одну воронку,"
leda53 25 июля 2018 | 16:29
Все, без исключения, страны из "массовки" на домашних чемпионатах мира добивались выдающихся для себя результатов: ЮАР - в 2010, Корея и Япония в 2002, США в 1994, Чили в 1962, Швеция в 1958.
Выступление дома было много удачнее участия в предыдущем цикле, и кроме того - за этим успехом всегда следовал провал в цикле следующем.
Мало того, из 8 чемпионов мира только две - Бразилия и Испания своё первое золото завоевали не дома, остальные шесть первые звездочки получили у себя на родине.
Это к тому, что почти не сомневаюсь: Черчесова ждет либо досрочная отставка, либо он дотянет до конца срока по-ярцевски, ругаемый всеми.
Мы всегда перебираем - сначала с восторгами, а потом - с проклятьями.