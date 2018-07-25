В министерстве спорта поддерживают решение оставить Станислава Черчесова во главе футбольной сборной России

Об этом журналистам сказал глава Минспорта Павел Колобков. Благодаря совместной работе футболистов и тренеров, мы добились результата, то есть вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Работа Черчесова была видна, — сказал Колобков. Ранее вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян сообщил, что Черчесову будет предложен новый контакт, однако затруднился сказать, когда именно.