Карлес Пучдемон назвал ложью сообщения о том, что Россия якобы поддерживает сторонников независимости Каталонии

Выступая в Берлине, Пучдемон сказал, что это фейковые новости и никаких свидетельств таким утверждениям нет. Ранее в Западных СМИ публиковалась информация о том, что Россия якобы имела отношение к референдуму о независимости Каталонии 1 октября прошлого года.