Карлес Пучдемон назвал ложью сообщения о том, что Россия якобы поддерживает сторонников независимости Каталонии
Выступая в Берлине, Пучдемон сказал, что это фейковые новости и никаких свидетельств таким утверждениям нет. Ранее в Западных СМИ публиковалась информация о том, что Россия якобы имела отношение к референдуму о независимости Каталонии 1 октября прошлого года.
Комментарии12
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kaputvsemu 25 июля 2018 | 15:40
Каталонская вариация на тему "выфсёврёти"
blahovdav 25 июля 2018 | 15:41
Зато все в мире и не сомневаются. Репутацияс...
zorkin75 25 июля 2018 | 15:41
Димон оказался пучеглазым,или его просто пучит?
andrejs 25 июля 2018 | 15:43
Надо было Карлесу полистать российские новости и ток-шоу о ситуации в Каталонии , чтобы не выглядеть смешным.
mystar 25 июля 2018 | 15:51
andrejs: новости и ток-шоу о ситуации в Каталонии
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Для Вас это истина в последней инстанции? Жаль Вас искренне.
mavviomi 25 июля 2018 | 16:12
mystar: а где он саазал что это истина в последнпй инстанции? С другой стороны, если пропагандистское обеспечение какого-то события со стороны зависимых от государства СМИ вам ничего не говорит, зто значит что вам нужно лечить голову.
bike_nty 25 июля 2018 | 15:56
А вот если внимательно прочесть - назвал "ложью" сообщения о том что Россия "якобы поддерживает", слово "якобы" в зависимости от контекста может обозначать диапазон от отрицания до сомнения, соответственно если указанное утверждение ложно, то эти слова переформулировать можно в варианте от "точно поддерживает" до "возможно поддерживает", так?
jetsam 25 июля 2018 | 15:59
вот это репутация! :)
теперь шантажисты будут не
"давай 100тыр или скажу, что ты меркель за ляжку хватал"
а
"давай 200тыр или скажу, что тебя москва поддерживает".
да уж. вова счастлив, уроки подворотни дали результат лучше всяких масков...
chubuk 25 июля 2018 | 16:03
jetsam: Теперь в любом теракте, хоть в Европе , хоть в Америке или Африке будут искать руку Кремля. Будут основания или нет, но имя России потреплют все. Спасибо, Вова.
mystar 25 июля 2018 | 16:13
chubuk: но имя России потреплют все
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Для вас либеров самое главное что бы хозяева с запада добро и по отечески хвалили. ЕБНа хвалили. И чо? Хотите обратно в 90-ые?
chubuk 25 июля 2018 | 16:22
mystar: Ну а для вас самое главное чтобы поглубже в говно втоптали? Что вы там хорошего нашли? А про 90-е вы как коммунисты про 1913 и наследие царского режима. До 90-х был клнец 80-х - еще ЕБН на танк не залезал а вся страна по талонам продукты и портки покупала. так что помолчите о 90-х.
rubin 25 июля 2018 | 16:31
Наивный чукотский Пучдемон... В российских СМИ с радостью и злорадством сообщают о стремлении Каталонии отделиться от Испании. Любой раздрай в европейский странах, для российской власти и их СМИ - бальзам на душу.