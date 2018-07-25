Администрация аэропорта Домодедово усилила меры безопасности после получения анонимных угроз от вымогателей
Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта, было получено электронное письмо, авторы которого угрожают навредить работе навигационной аппаратуры. В обмен на обеспечение безопасности шантажисты потребовали от аэропорта несколько сотен биткоинов.
В Домодедово говорят, что работе аэропорта ничего не угрожает.
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