Администрация аэропорта Домодедово усилила меры безопасности после получения анонимных угроз от вымогателей

Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта, было получено электронное письмо, авторы которого угрожают навредить работе навигационной аппаратуры. В обмен на обеспечение безопасности шантажисты потребовали от аэропорта несколько сотен биткоинов.

В Домодедово говорят, что работе аэропорта ничего не угрожает.