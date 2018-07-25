В Москве на Никольской улице прошла акция «Декоммунизация»
Участники которой потребовали сделать музеем так называемый Расстрельный дом. Об этом пишет сайт Кольта.ру. Участники акции вывесили на доме №23 плакат с портретом и историей одной из жертв. В этом доме в 30-ых годах находилась военная коллегия Верховного суда СССР, которая вынесла более 30 тысяч смертных приговоров, а тысячи людей были расстреляны прямо в подвале дома. Активисты говорят, что мэрия отказывается делать здесь музей истории ГУЛАГа, поскольку он будет мешать проходу пешеходов.
Комментарии7
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noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 15:41
О! Це дiло! Так же надо установить платёжные терминалы, и вуаля! Национальная идея для русских готова! Называется - Платить и Каяться.
zorkin75 25 июля 2018 | 15:43
Опоздали лет на 20.Надо было в 1991.....
grazschdanin 25 июля 2018 | 15:46
Активисты говорят, что мэрия отказывается делать здесь музей истории ГУЛАГа, поскольку он будет мешать проходу пешеходов.
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Страшнее, что в этом так называемом "музее" будут ложь за правду выдавать. Так что не нужен он.
ruderpost 25 июля 2018 | 15:53
правильно мэрия говорит и поступает. сколько можно потворствовать лжи всяких мемориалов. А этим придуркам надо показать копии приговоров бандитов воров и насильников которые были расстреляны
ostapbey 25 июля 2018 | 15:56
ruderpost: но хоть окошко можно оставить??
В которое трупы жертв в хлебовозки затаскивали..
Крюком для конспирации даже!!
prusol 25 июля 2018 | 15:57
Нечего плодить места возможной и направленной пропаганды. Прошлое должно оставаться в прошлом.
mystar 25 июля 2018 | 15:59
Да мало ли кто где заседал почти 100 лет назад. Гитлер в Бундестаге заседал. Надо там сделать музей жертв фашизма?
И да губа у активистов не дура домик в центре Москвы прихватить.)))