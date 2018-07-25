В Москве на Никольской улице прошла акция «Декоммунизация»

Участники которой потребовали сделать музеем так называемый Расстрельный дом. Об этом пишет сайт Кольта.ру. Участники акции вывесили на доме №23 плакат с портретом и историей одной из жертв. В этом доме в 30-ых годах находилась военная коллегия Верховного суда СССР, которая вынесла более 30 тысяч смертных приговоров, а тысячи людей были расстреляны прямо в подвале дома. Активисты говорят, что мэрия отказывается делать здесь музей истории ГУЛАГа, поскольку он будет мешать проходу пешеходов.