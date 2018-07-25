Всех участников группы Пусси Райот оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы

Помимо штрафов – 1500 рублей каждому – судья постановила изъять форму всех четверых. Акционисты виновными себя не признали и сравнили ношение формы во время акции с тем, как это делают актеры.



Напомним, все четверо участников отбывают административный арест в 15 суток по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивного мероприятия.