Всех участников группы Пусси Райот оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы
Помимо штрафов – 1500 рублей каждому – судья постановила изъять форму всех четверых. Акционисты виновными себя не признали и сравнили ношение формы во время акции с тем, как это делают актеры.
Напомним, все четверо участников отбывают административный арест в 15 суток по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивного мероприятия.
Комментарии20
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zztop1960 25 июля 2018 | 15:37
А Путина за форму лётчика ?
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 15:44
Кто подскажет, почему они назвали себя "Бешеными Вагинами"?
Это проблемы головного мозга или трудное детство (воспитание)? Так что же??
parasuk_ 25 июля 2018 | 15:50
blinorozhiy_chmo: умели бы петь - назвались бы аббой. А так бешенные письки, оригинально и либерально :)
mavviomi 25 июля 2018 | 15:57
blinorozhiy_chmo: учи английский, Емеля, слово riot означает нечто диугое.
patrikk_1 25 июля 2018 | 15:44
Помимо штрафов – 1500 рублей каждому – судья постановила изъять форму всех четверых...
Кровавый режим.
zorkin75 25 июля 2018 | 15:39
Военную форму носят обосранские наёмники из РФии в Дыре.И,почему то никто их за это не штрафует.
parasuk_ 25 июля 2018 | 15:43
zorkin75: Армия ДНР имеет право носить форму, а вот изнасилованная в котлах порашкина орда имеет право только на камуфляжные штаны с ширинкой на заднице ;)
zorkin75 25 июля 2018 | 15:57
parasuk_: Армия дыры скоро будет сдаваться ВСУ,в Россию ей дорогу перекроют однозначно,тут и своих бандюганов-в избытке.С котлами тоже интересно получается-хреначить из Градов по сопредельной территории соседа откуда нибудь из россиянского города Гуково,так много котлов сварганить можно.В общем,девиз свиноруса "Сделал гадость-сердцу радость" продолжает быть актуальным.
mavviomi 25 июля 2018 | 16:03
parasuk_: Это откуда это у террористов с Донецка такое право? Лугандоны имеет право только сосать и сидеть., Кстати, а что случилось с Новоотсосией? По соплям получили, чурки азиатские?
lenin3 25 июля 2018 | 15:42
Ну,теперь после окончания рабочего дня в здании суда начнутся ролевые игры с применением ментовской формы.Какие затейники)))
andreyoo 25 июля 2018 | 15:42
Невероятная жестокость. Думаю Пусси могут рассчитывать на политическое убежище во Франции. С последующим проведением там подобного перфоманса.
nnnmmm 25 июля 2018 | 15:53
andreyoo: и в итоге по примеру Павленского в супер-демократической Франции будут закатаны в психушку.
rampa 25 июля 2018 | 16:00
andreyoo: ну все, что мог выжать из этого перфоманса суд выжал. Могли бы и больше дать, конечно, но побоялись. Свидетелями случившегося президенты Франции и Хорватии были
orein51 25 июля 2018 | 15:50
остался открытым вопрос: откуда форма ? если куплена в в-торге, то почему ея отняли? как орудиё приступления?
mavviomi 25 июля 2018 | 16:21
orein51: потому что форма это святое! Особенно кокарда!
zorkin75 25 июля 2018 | 16:38
mavviomi: Русосраная кокарда имеет особый смысл-у неё в центре есть красный кружок,очень похожий на анальное отверстие.Кстати,очень хороший ориентир, в какую точку целиться для украинских снайперов.
nickan 25 июля 2018 | 15:55
у пусиков отобрали форму, а этому, который их типа задерживал и допрашивал, выдать памперсы и одеть поверх формы, ему ещё штраф в фифа оплачивать.
tks 25 июля 2018 | 16:01
Значит, 213 УК (хулиганство) - на очереди: в основу уголовки положат две административки. И пойдет "как по маслу", на "картину маслом".
prusol 25 июля 2018 | 16:03
Девочкам просто скучно в обычной жизни. Поэтому они и хулиганят.
sasass 25 июля 2018 | 16:35
Наша полиция без формы и голая , что ли...