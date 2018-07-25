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15:29, 25 июля 2018

Всех участников группы Пусси Райот оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы

Помимо штрафов – 1500 рублей каждому – судья постановила изъять форму всех четверых. Акционисты виновными себя не признали и сравнили ношение формы во время акции с тем, как это делают актеры.

Напомним, все четверо участников отбывают административный арест в 15 суток по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивного мероприятия.

Комментарии

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zztop1960 25 июля 2018 | 15:37

А Путина за форму лётчика ?

blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 15:44

Кто подскажет, почему они назвали себя "Бешеными Вагинами"?
Это проблемы головного мозга или трудное детство (воспитание)? Так что же??

parasuk_ 25 июля 2018 | 15:50

blinorozhiy_chmo: умели бы петь - назвались бы аббой. А так бешенные письки, оригинально и либерально :)

mavviomi 25 июля 2018 | 15:57

blinorozhiy_chmo: учи английский, Емеля, слово riot означает нечто диугое.

patrikk_1 25 июля 2018 | 15:44

Помимо штрафов – 1500 рублей каждому – судья постановила изъять форму всех четверых...

Кровавый режим.

zorkin75 25 июля 2018 | 15:39

Военную форму носят обосранские наёмники из РФии в Дыре.И,почему то никто их за это не штрафует.

parasuk_ 25 июля 2018 | 15:43

zorkin75: Армия ДНР имеет право носить форму, а вот изнасилованная в котлах порашкина орда имеет право только на камуфляжные штаны с ширинкой на заднице ;)

zorkin75 25 июля 2018 | 15:57

parasuk_: Армия дыры скоро будет сдаваться ВСУ,в Россию ей дорогу перекроют однозначно,тут и своих бандюганов-в избытке.С котлами тоже интересно получается-хреначить из Градов по сопредельной территории соседа откуда нибудь из россиянского города Гуково,так много котлов сварганить можно.В общем,девиз свиноруса "Сделал гадость-сердцу радость" продолжает быть актуальным.

mavviomi 25 июля 2018 | 16:03

parasuk_: Это откуда это у террористов с Донецка такое право? Лугандоны имеет право только сосать и сидеть., Кстати, а что случилось с Новоотсосией? По соплям получили, чурки азиатские?

lenin3 25 июля 2018 | 15:42

Ну,теперь после окончания рабочего дня в здании суда начнутся ролевые игры с применением ментовской формы.Какие затейники)))

andreyoo 25 июля 2018 | 15:42

Невероятная жестокость. Думаю Пусси могут рассчитывать на политическое убежище во Франции. С последующим проведением там подобного перфоманса.

nnnmmm 25 июля 2018 | 15:53

andreyoo: и в итоге по примеру Павленского в супер-демократической Франции будут закатаны в психушку.

rampa 25 июля 2018 | 16:00

andreyoo: ну все, что мог выжать из этого перфоманса суд выжал. Могли бы и больше дать, конечно, но побоялись. Свидетелями случившегося президенты Франции и Хорватии были

orein51 25 июля 2018 | 15:50

остался открытым вопрос: откуда форма ? если куплена в в-торге, то почему ея отняли? как орудиё приступления?

mavviomi 25 июля 2018 | 16:21

orein51: потому что форма это святое! Особенно кокарда!

zorkin75 25 июля 2018 | 16:38

mavviomi: Русосраная кокарда имеет особый смысл-у неё в центре есть красный кружок,очень похожий на анальное отверстие.Кстати,очень хороший ориентир, в какую точку целиться для украинских снайперов.

nickan 25 июля 2018 | 15:55

у пусиков отобрали форму, а этому, который их типа задерживал и допрашивал, выдать памперсы и одеть поверх формы, ему ещё штраф в фифа оплачивать.

tks 25 июля 2018 | 16:01

Значит, 213 УК (хулиганство) - на очереди: в основу уголовки положат две административки. И пойдет "как по маслу", на "картину маслом".

prusol 25 июля 2018 | 16:03

Девочкам просто скучно в обычной жизни. Поэтому они и хулиганят.

sasass 25 июля 2018 | 16:35

Наша полиция без формы и голая , что ли...

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