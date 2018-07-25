Трое из шести задержанных сотрудников ИК-1 Ярославля отправятся под стражу по решению суда

Заволжский районный суд города Ярославль избрал меру пресечения для троих обвиняемых по делу об избиении заключенного колонии N1 Ярославля. Заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, старший инспектор Игорь Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев арестованы на два месяца. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила корреспондент портала «76.ru» Елена Вахрушева, присутствовавшая на заседании.

«Сегодня в Заволжском районном суде Ярославля избирают меру пресечения для шести задержанных сотрудников колонии N 1, подозреваемых в избиении заключенного. На настоящий момент рассмотрели дела четверых участников. Сергею Ефремову, Игорю Яблокову и Сергею Драчеву избрали меру пресечения два месяца под стражей», — рассказала корреспондент.

Е.Вахрушева также отметила, что суд предоставил следствию 72 часа на поиск дополнительных доказательств в отношении четвертого фигуранта дела заместителя начальника Ивана Калашникова, поскольку посчитал, что представленных доказательств недостаточно для заключения его под стражу. При этом, добавила она, на заседание по И.Калашникову у прессы доступа не было.

Е.Вахрушева также рассказала, что практически все обвиняемые признают свою вину, а С.Ефремов и И.Яблоков написали явку с повинной.

Ранее в сети появилось видео, где сотрудники ИК-1 Ярославля пытали одного из заключенных. Адвокат И.Бирюкова, обнародовавшая пленку, была вынуждена покинуть Россию вскоре после ее публикации из-за угроз в свой адрес.