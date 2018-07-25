Z Архив новостей новости
5 5 6 193
Эксклюзив Эха 15:12, 25 июля 2018

Трое из шести задержанных сотрудников ИК-1 Ярославля отправятся под стражу по решению суда

Заволжский районный суд города Ярославль избрал меру пресечения для троих обвиняемых по делу об избиении заключенного колонии N1 Ярославля. Заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, старший инспектор Игорь Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев арестованы на два месяца. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила корреспондент портала «76.ru» Елена Вахрушева, присутствовавшая на заседании.

«Сегодня в Заволжском районном суде Ярославля избирают меру пресечения для шести задержанных сотрудников колонии N 1, подозреваемых в избиении заключенного. На настоящий момент рассмотрели дела четверых участников. Сергею Ефремову, Игорю Яблокову и Сергею Драчеву избрали меру пресечения два месяца под стражей», — рассказала корреспондент.

Е.Вахрушева также отметила, что суд предоставил следствию 72 часа на поиск дополнительных доказательств в отношении четвертого фигуранта дела заместителя начальника Ивана Калашникова, поскольку посчитал, что представленных доказательств недостаточно для заключения его под стражу. При этом, добавила она, на заседание по И.Калашникову у прессы доступа не было.

Е.Вахрушева также рассказала, что практически все обвиняемые признают свою вину, а С.Ефремов и И.Яблоков написали явку с повинной.

Ранее в сети появилось видео, где сотрудники ИК-1 Ярославля пытали одного из заключенных. Адвокат И.Бирюкова, обнародовавшая пленку, была вынуждена покинуть Россию вскоре после ее публикации из-за угроз в свой адрес.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

prusol 25 июля 2018 | 15:29

А этот Калашников есть на предоставленном адвокатом видео?

osj99 25 июля 2018 | 15:48

prusol: явли с повинной? Уже успели? Из органов их, надо полагать, еще вчера уволили. Ну, ничего, следователь войдет в их положение и как классово близкие получат год - за отсиженным в сизо сразу из суда и выйдут с чистой совестью. А начальнички - те вообще обойдутся увольнением в худшем для них случае. А так - понижение в должности, перевод в другое учреждение. Все останется как при бабушке

prusol 25 июля 2018 | 15:55

osj99: Я говорила о конкретном персонаже.

nns33 25 июля 2018 | 15:35

Все садисты должны быть задержаны.

vlabumur 25 июля 2018 | 15:39

– В том-то и дело, что бить нельзя... – лицемерно вздохнул Паниковский. – Бендер не позволяет. – Да я сам знаю....
Золотой теленок - Илья Ильф и Евгений Петров.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8661 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 257 6 22920 20.07
Новости

Минстрой предложил обязать жителей многоквартирных домов платить за антитеррористическую защиту Из документа следует, что многоквартирные дома могут разделить по степени угрозы возможной атаки террористов…

5 57 6 5494
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 175 6 18320 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13536 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 11067 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 64 6 10734 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Билл Браудер о Путине Билл Браудер о Путине «Люди часто спрашивают меня: «Работает ли «акт Магнитского?». И лучший ответ, который я могу найти: «Посмотрите, насколько это раздражает Путина»...

5 54 6 6507 11:33
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, видео, события
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7248 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11013 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27298 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 38 6 5008 23.07
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 116 6 16093 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Слава Войкову! Слава Войкову? Слава? Войкову? Царь Николай — хороший? Хороший! Славный, добрый, семью любил. А большевик Войков – хороший? И Войков хороший! За народ, за свободу боролся, против угнетения и самодержавия!..

5 223 6 56973 18.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 113 6 16661 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 53 6 8527 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения

Популярное за неделю

Новости

Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога Об этом сказал глава СПЧ Михаил Федотов…

5 31 6 24119
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 130148 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 257 6 22920 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 256 6 668047 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 386 6 440355 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7136949
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587510

Сегодня в эфире