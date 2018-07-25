Трое из шести задержанных сотрудников ИК-1 Ярославля отправятся под стражу по решению суда
Заволжский районный суд города Ярославль избрал меру пресечения для троих обвиняемых по делу об избиении заключенного колонии N1 Ярославля. Заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, старший инспектор Игорь Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев арестованы на два месяца. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила корреспондент портала «76.ru» Елена Вахрушева, присутствовавшая на заседании.
«Сегодня в Заволжском районном суде Ярославля избирают меру пресечения для шести задержанных сотрудников колонии N 1, подозреваемых в избиении заключенного. На настоящий момент рассмотрели дела четверых участников. Сергею Ефремову, Игорю Яблокову и Сергею Драчеву избрали меру пресечения два месяца под стражей», — рассказала корреспондент.
Е.Вахрушева также отметила, что суд предоставил следствию 72 часа на поиск дополнительных доказательств в отношении четвертого фигуранта дела заместителя начальника Ивана Калашникова, поскольку посчитал, что представленных доказательств недостаточно для заключения его под стражу. При этом, добавила она, на заседание по И.Калашникову у прессы доступа не было.
Е.Вахрушева также рассказала, что практически все обвиняемые признают свою вину, а С.Ефремов и И.Яблоков написали явку с повинной.
Ранее в сети появилось видео, где сотрудники ИК-1 Ярославля пытали одного из заключенных. Адвокат И.Бирюкова, обнародовавшая пленку, была вынуждена покинуть Россию вскоре после ее публикации из-за угроз в свой адрес.
Комментарии5
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prusol 25 июля 2018 | 15:29
А этот Калашников есть на предоставленном адвокатом видео?
osj99 25 июля 2018 | 15:48
prusol: явли с повинной? Уже успели? Из органов их, надо полагать, еще вчера уволили. Ну, ничего, следователь войдет в их положение и как классово близкие получат год - за отсиженным в сизо сразу из суда и выйдут с чистой совестью. А начальнички - те вообще обойдутся увольнением в худшем для них случае. А так - понижение в должности, перевод в другое учреждение. Все останется как при бабушке
prusol 25 июля 2018 | 15:55
osj99: Я говорила о конкретном персонаже.
nns33 25 июля 2018 | 15:35
Все садисты должны быть задержаны.
vlabumur 25 июля 2018 | 15:39
– В том-то и дело, что бить нельзя... – лицемерно вздохнул Паниковский. – Бендер не позволяет. – Да я сам знаю....
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