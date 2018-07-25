Россия отозвала протест Израилю из-за сбитого сирийского самолета Су-22

Это произошло после того, как Тель-Авив представил доказательства того, что бомбардировщик пересек границу страны.

Израильские военные продемонстрировали российской стороне снимки с экранов радаров, которые свидетельствуют о том, что сирийский самолет нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает израильская газета Maariv со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров. По информации издания, представленные доказательства убедили Москву, и инцидент был исчерпан. Между тем, на сайте российского МИДа никаких сообщений о ноте протеста из-за сбитого самолета не появлялось.

Инцидент произошел накануне – израильские средства противоракетной обороны атаковали самолет «Сухой» ВВС Сирии, пилот погиб. Армия Израиля сообщила, что бомбардировщик вторгся в воздушное пространство страны и не реагировал на предупреждения. При этом в Дамаске утверждают, что самолет выполнял боевое задание против террористов и не нарушал границу.

Напомним, что в понедельник в Израиле прошли переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече в том числе обсуждалась ситуация в Сирии