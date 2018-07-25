Россия отозвала протест Израилю из-за сбитого сирийского самолета Су-22
Это произошло после того, как Тель-Авив представил доказательства того, что бомбардировщик пересек границу страны.
Израильские военные продемонстрировали российской стороне снимки с экранов радаров, которые свидетельствуют о том, что сирийский самолет нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает израильская газета Maariv со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров. По информации издания, представленные доказательства убедили Москву, и инцидент был исчерпан. Между тем, на сайте российского МИДа никаких сообщений о ноте протеста из-за сбитого самолета не появлялось.
Инцидент произошел накануне – израильские средства противоракетной обороны атаковали самолет «Сухой» ВВС Сирии, пилот погиб. Армия Израиля сообщила, что бомбардировщик вторгся в воздушное пространство страны и не реагировал на предупреждения. При этом в Дамаске утверждают, что самолет выполнял боевое задание против террористов и не нарушал границу.
Напомним, что в понедельник в Израиле прошли переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече в том числе обсуждалась ситуация в Сирии
Комментарии3
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olegleon 25 июля 2018 | 15:10
ноты не было, но её отозвали. гениально! так был протест? его кто-то читал??
svoi216 25 июля 2018 | 15:11
пилот навигатор забыл прихватить
max3446 25 июля 2018 | 15:14
Сирийский самолет бомбил террористов ИГИЛ, тем самым для всего человечества Израиль сбив самолет официально признал что он помогает международному терроризму!