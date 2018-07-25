Роскосмос проведет проверки всех руководителей ракетно-космической отрасли
Это не связано с последними событиями, — сказал «Эху Москвы» руководитель пресс-службы Владимир Устименко.
Ранее Роскосмос организовал специальную комиссию по проверке деятельности ЦНИИМАШ после обвинения одного из сотрудников в государственной измене.
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post_v 25 июля 2018 | 15:05
"Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее..."
("Собачье сердце")
navsegda 25 июля 2018 | 15:08
Рогозин просто хочет поставить на всех главных должностях своих людей , так красть удобнее , песец российскому космосу